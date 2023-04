Laut den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) sei für Fraktionschef Paul Schmidt der Ausstieg seiner Kollegin überraschend gekommen.

"Ratlos und aufgewühlt" habe er dem Medium in einem Telefonat mitgeteilt, dass er nicht wisse, ob Fenrich lediglich die Fraktion oder auch die Partei verlasse. Man werde versuchen, nochmal mit Fenrich zu sprechen.

"Dem Vernehmen nach will Fenrich aber Einzelstadträtin bleiben. Telefonisch war sie am Dienstagabend für diese Redaktion nicht zu erreichen", so die BNN.

Bleibt die 71-Jährige bei ihrer Entscheidung, darf die AfD keine Anträge mehr an die Stadtverwaltung stellen. Fenrich war 2019 in den Karlsruher Gemeinderat eingezogen.