Karlsruhe vor 17 Minuten

Ein Besuch in der Weihnachtsstadt: So besinnlich wird's in Karlsruhe!

Glühwein, geschmückte Buden, Lichterketten: es sind nur noch wenige Tage, bis der Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnet! Worauf sich die Besucher ab dem 28. November freuen können und was es sonst noch in Karlsruhes Weihnachtsstadt zu erleben gibt, wird am Donnerstagnachmittag sukzessive von den Veranstaltern enthüllt - und ka-news.de ist dabei!