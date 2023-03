Nach dem Aufruhr um das Katzen-Café von Corinna Hönes war es eine Weile still um den Standort in der Kaiserpassage 16. Dann folgte der mögliche Lichtblick durch Nachfolgerin Daria Levendeeva die gemeinsam mit ihren Unterstützern ein neues Konzept - unter einen neuen Namen präsentieren wollte.

Daria Levendeeva wird die neue Chefin im Katzencafé, welches fortan "Stubentiger" heißen soll. | Bild: Jeremy Gob

Eröffnen wollte die Katzenfreundin ihr Restaurant bereits am 1. März - eigentlich. Offenbar haben sich diese Pläne geändert und die Türen bleiben vorerst verschlossen. Wann es mit dem Projekt "Stubentiger" weitergehe, kann sie den Kollegen der BNN nicht sagen.

Laut deren Informationen holte das Veterinäramt die neun Katzen aus dem Café und verbrachte sie anschließend in das Tierheim Daxlanden. Wann und ob die Tiere wieder in ihr altes Zuhause zurückkehren können, sei laut Levendeeva ungewiss, erklären die BNN in ihrer Berichterstattung am Freitag.