Karlsruhe vor 1 Stunde

#digitalk in Karlsruhe: Wie man mit Hass im Internet umgehen kann

Hate Speech oder zu Deutsch "Hassrede" ist in den Sozialen Netzwerken ein weitreichendes Problem. Die zunehmende Verbreitung und Nutzung von Onlinediensten haben verbale Attacken und Aggressionen in den letzten Jahren sichtbarer gemacht und in die öffentliche Wahrnehmung gerückt. Auf dem #digitalk am 1. Juli im ZKM steht die Hassrede im Mittelpunkt.