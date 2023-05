Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

ka-news.de

Sie ist der erste große Volkslauf des Jahres in der Region: Mit 8,88889 Kilometern führte am Sonntag, 7. Mai 2023, wieder die Badische Meile durch die Fächerstadt. Ursprünglich wurde sie ins Leben gerufen, um sich für den Baden-Marathon "warmzulaufen" - heute ist sie eine festes Event im Kalender eines jeden Sportbegeisterten. Die Strecke in Bildern.

Bild: mia Start war am Sonntagvormittag in der Herrmann-Veit-Straße. Rund 6.500 Teilnehmer hatten in diesem Jahr ihre Laufschuhe geschnürt. Der Wettergott hatte es mit den Läufern gut gemeint: Erste Regenprognosen wichen strahlendem Sonnenschein auf der über acht Kilometer langen Rundstrecke durch die Karlsruher Innenstadt. Bild: mia Dicht an dicht ging es nach dem Startschuss auf die abgesperrte Laufroute, kräftig angefeuert vom gut gelaunten Publikum, das die Straßenseiten zahlreich säumte. Bild: mia Je länger die zurückgelegte Strecke, desto entspannter wurde es auf den Wegen. Auch wenn der Badische Meile seit Anbeginn als Spaßlauf firmiert: Die körperliche Anstrengung ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Deshalb: Immer reichlich trinken nicht vergessen! Bild: mia Hier wird der Spaß oft gerne wörtlich genommen: Jedes Jahr lassen sich viele Teilnehmer lustige Verkleidungen einfallen, um ins Auge zu stechen. Bild: mia Wem zwischendurch die Puste ausging, der konnte auch einfach einmal einen Gang runterfahren. Bild: mia Die Badische Meile lässt sich aber nicht nur im Jogging-Lauf zurücklegen. Auch Walking und Nordic Walking stehen unter anderem als Start-Kategorien auf dem Plan. Bild: mia Als Belohnung für die Teilnahme winkt nicht nur eine Urkunde, sondern auch eine tolle Aussicht auf der Strecke. Diese führt unter anderem am Karlsruher Zoo und dem ZKM vorbei. Bild: mia Kurz vorm Zieleinlauf ins Carl-Kaufmann-Stadion wurde noch einmal richtig Gas gegeben. Schnellster Läufer ist Simon Stützel mit einer Gesamtzeit von 27:05 Minuten. Im Walking belegte mit 56:22 Minuten Stephan Doehler den ersten Platz. Peter Szyszka kam im Nordic Walking ganz oben aufs Treppchen. Er schaffte die Strecke in 59 Minuten und Sekunden. Bild: mia Alle Bilder: Bildergalerie Badische Meile 2023: Start Das könnte Sie auch interessieren Bildergalerie Badische Meile 2023: Auf der Strecke Das könnte Sie auch interessieren