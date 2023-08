Der Weg zwischen Marktplatz und Karlsruher Schloss kann bereits seit einiger Zeit wieder ohne Hürden beschritten werden. Die Baufelder sind weitergezogen. Sie befinden sich nun links und rechts des Marktplatzes. Dort geht die Umgestaltung der Innenstadt weiter.

Bild: Thomas Riedel

Es wird flaniert, spaziert und verweilt. Die Umgestaltungs- und Bauarbeiten vis-a-vis der Karlsruher Pyramide sind beendet. Rund dreieinhalb Monate erstreckte sich dort ein riesiges Baufeld.

Bild: Elena Sausen

Beendet sind die Arbeiten auf der Karlsruher Einkaufsstraße aber noch lange nicht. So spiegeln sich die Bauzäune aktuell unter anderem in den Schaufenstern des Modehaus Schöpf.

Bild: Elena Sausen

Mithilfe von Baggern werden dort derzeit schmale Gräben gezogen. "Wir schaufeln hier frei. Anschließend werden Rohre verlegt", so ein Bauarbeiter auf Nachfrage von ka-news.de. Konkret handle es sich dabei um Rohre für Gasleitungen und Trinkwasser.

Bild: Elena Sausen

Entsprechendes Material liegt bereits am Bauzaun parat. "Die blauen Rohre sind für das Trinkwasser und die orangen Rohre für die Gasleitungen", erklärt der Bauarbeiter weiter.

Bild: Elena Sausen

Ein paar der Rohre hätten ihren Weg bereits in die Grube gefunden, so der Bauarbeiter weiter. Und tatsächlich blinzeln zwei Rohre aus dem Erdloch des Baufelds hervor.

Bild: Elena Sausen

"Hier ist noch ein bissel was zu tun", stellt ein Passant mit Blick auf die Baustelle fest. Doch nicht nur auf Höhe des Modehaus Schöpf wird gewerkelt, auch ein paar Schritte weiter in Richtung Europaplatz ist die Umgestaltung der Kaiserstraße weiter in vollem Gange.