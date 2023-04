Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Das Kunstprojekt "Genesis" von Markus Lüpertz ist nun nach langen Verzögerungen ebenfalls Teil des Karlsruher Untergrundpanoramas. An den Haltestellen des U-Strab-Tunnels wurden die Reliefs nun nämlich enthüllt. Um dies zu feiern, wurde in der Stadtkirche am Marktplatz eine Messe abgehalten. Alle Bilder dazu liefert ka-news-Fotograf Thomas Riedel.