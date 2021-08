Auf der im zwei-Wochen-Rhythmus stattfindenden virtuellen Corona-Pressekonferenz der Stadt Karlsruhe gibt Oberbürgermeister Frank Mentrup einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage in Karlsruhe und äußert sich außerdem zur neuen geplanten Corona-Verordnung der Landesregierung. Michael Geißler, medizinischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums in Karlsruhe, ordnet außerdem die aktuellen Zahlen aus Israel ein und versucht Prognosen für die Entwicklung in Karlsruhe zu treffen.

Alles in allem sei die Situation in Karlsruhe generell ruhig, so der OB. Gleichzeitig warnt Mentrup aber vor einer steigenden Inzidenz. "Durch unsere Abwasser-Beobachtung rechnen wir damit, dass sich die Inzidenz in den nächsten Wochen weiter nach oben entwickeln wird." Das Stadtoberhaupt rechne mit Zahlen zwischen 40 und 50. Auch durch die zu erwartenden Reiserückkehrer, sei mit einer steigenden Inzidenz zu rechnen. Aktuell liege der Anteil der Corona-Infektionen durch Reiserückkehrer bei 16 Prozent.

Ehepaar auf Intensivstation des Klinikums

Auch im Städtischen Klinikum Karlsruhe sei die Lage laut Mentrup weiter ruhig. Obwohl aktuell zwei Personen intensivmedizinisch dort versorgt werden. Bei den Patienten handle es sich um ein Ehepaar, welche beide doppelt geimpft seien. "Dieser Fall zeigt: Es kommt auch bei Geimpften zu Infektionen und im Einzelfall auch zu schweren Verläufen", so Mentrup.

Der Fall des Ehepaares zeige auch, dass es "sinnvoll wäre, sich trotz doppelter Impfung zur eigenen Sicherheit testen zu lassen." Gerade wenn man eine große Menschenmenge besuche oder aus einer großen Menschenmenge kommt, sei ein Test eine weitere Absicherung "weil auch Geimpfte sich infizieren und das Virus weitergeben können."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Städtisches Klinikum Karlsruhe: Aktuell drei Corona-Patienten - kein Intensivfall

In diesem Zusammenhang äußert sich der Rathaus-Chef auch zur geplanten Corona-Verordnung der Landesregierung, die am kommenden Montag in Kraft treten soll. "Generell halte ich es für schwierig aus 3G, 2G zu machen und dabei auch noch eine Klassifizierung bei den Tests vorzunehmen."

Mentrup über Bürgertests

Zusätzlich sei die zeitliche Komponente nicht zu unterschätzen. "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Einrichtungen mit der Kurzfristigkeit überfordert sind."Auch das geplante Ende der kostenlosen Bürgertests ab dem 11. Oktober bewertet Mentrup kritisch.

"Die Regelung betrifft nicht nur Ungeimpfte sondern auch Geimpfte die sich zu Sicherheit noch mal testen lassen würden. Für mich ist diese Maßnahme deutlich zu pädagogisch getriggert und nicht genug infektiologisch gedacht." Außerdem entstehe so die Gefahr, dass sich Menschen in großer Zahl privat treffen, da sie an öffentlichen Veranstaltungen nicht teilnehmen dürfen.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Bye-bye Inzidenz: Das bringt die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg ab Montag

Michael Geißler ergänzt: "Für jetzt ist die Maßnahme vielleicht die richtige Idee um Druck zu machen und Menschen zur Impfung zu bringen, doch im Herbst und Winter könnten die fehlenden Tests, verehrende Auswirkungen haben."

Risiko für Ungeimpfte drei bis sechsmal höher

Wie wichtige die Impfung für die Pandemiebekämpfung sei, erklärt Geißler im zweiten Teil der Pressekonferenz. "Ungeimpfte haben drei- bis sechsmal mal höheres Risiko einer Corona-Infektion als Geimpfte. Auch bei der Delta-Variante zeigen aktuelle Zahlen das die Impfstoffe von Moderna und Biontech eine Wirksamkeit zwischen 88 und 92 Prozent haben. Deshalb möchte ich eine Lanze für die Impfung brechen: Sie ist effektiv und wir brauchen eine höhere Impfquote."

Zu aktuellen Zahlen aus Israel, dass beide Impfstoffe nur noch eine Wirksamkeit von rund 45 Prozent hätten, sagt Geißler: "Man muss hier aufpassen da man noch nicht weiß welche Faktoren noch mit einfließen, aber es zeigt: Die Zahl der Antikörper sinkt und da man in Israel früh angefangen hat zu impfen, ist es jetzt logisch das die Antikörper weniger werden." Deswegen sei die Diskussion um eine "Booster-Impfung" richtig.

Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart Corona-Pandemie: Land fährt Impfzentren zurück und setzt weiter auf Impfteams

Auch zu Impfdurchbrüchen (Infektion trotz Impfung) äußert sich der Krankenhaus-Chef. "Die Quote der Durchbrüche liegt bei 0,2 Promille. Es ist also logisch, dass mit steigender Impfquote auch die Zahl der Impfdurchbrüche steigt. Die Frage ist nun: Ist das problematisch?"

Problem der Impfdurchbrüche?

Geißler antwortet: "Die Verläufe sind bei Geimpfte auf jeden Fall weniger schwer, aber Menschen mit Vorerkrankung oder ältere Menschen haben höheres Risiko eines Impfdurchbruchs." Dies sei ein weiterer Punkt der für eine Booster-Impfung - gerade bei älteren Personen - spreche.

Doch was bedeutet das nun für den weiteren Verlauf der Pandemie? Hierfür wirft Geißler einen Blick nach Großbritannien, wo seit dem 19. Juli fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden. "Wenn wir ähnliche Zahlen erreichen, wären zehn bis 15 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt." In Karlsruhe wären das vier bis acht Patienten.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Corona-Impfung: Hier können sich Karlsruher diese Woche einfach impfen lassen

"Dies würde zwar zu Einschränkungen im Klinik-Alltag und auf anderen Stationen führen, doch diese wären bei Weitem nicht so dramatisch wie sie während der zweiten und dritten Welle waren", so Geißler abschließend.