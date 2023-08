Gemeinsam mit den Schlosslichtspielen, startete am Mittwoch, 16. August, das Light Festival in Karlsruhe. Neben dem Schloss verteilten sich insgesamt noch 13 weitere Licht-Highlights verschiedenster Art über das gesamte Stadtgebiet der Fächerstadt.

"Absorbed by Light" wieder in Karlsruhe

Eines davon war die Skulptur "Absorbed by Light", die von der Britin Gali May Lucas entworfen und von der Berliner Bildhauerin Karoline Hinz verwirklicht wurde. Die Skulptur, bei der drei Figuren auf einer Bank sitzen und auf ihr Smartphone starren, hatte ihre Heimat eigentlich am Karlsruher Stephanplatz.

Bild: Needham/Mohawkvisuals

Kurz nach dem Auftakt wurde sie aber Opfer von Vandalismus - ein Arm wurde abgerissen und die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) entschied sich, die Figur wieder abzubauen. Das beliebte Fotomotiv war verschwunden.

Karlsruhe Schlosslichtspiele 2023 in Karlsruhe: So schön war die Premiere Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt aber das Comeback! Während sich die beschädigte Figur in Reparatur befindet, hat die KME eine neue zweite Figur besorgt. Diese steht jetzt auch wieder in Karlsruhe und zwar im Innenhof des Stövchens in der Waldstraße 54.

Freitag und Samstag bis 1 Uhr

Der schnelle Ersatz konnte besorgt werden, da die Künstlerin insgesamt drei Versionen der Figur herstellte. Nun steht also Version zwei in der Fächerstadt, Version drei befindet sich aktuell auf dem Weg nach Japan, wie die KME gegenüber ka-news.de erklärt.

Karlsruhe Keine Ruhe für Karl? Was es mit der riesigen Discokugel auf dem Marktplatz auf sich hat Das könnte Sie auch interessieren

Die neue Figur kann nun täglich von 12 Uhr bis 0 Uhr und Freitag- und Samstagabend bis 1 Uhr besucht werden. Montags ist das Stövchen geschlossen.