von (ps/lan)

Zwei Wochen lang, vom 21. August bis zum 8. September soll Karlsruhe zu einem Zentrum des Christentums werden. In diesem Zeitraum nämlich finde das Weltkirchentreffen des weltweit präsenten Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖKR), was durch ein groß angelegtes kulturelles Ereignis begleitet werden soll, so eine Pressemitteilung der Karlsruhe Marketing- und Event GmbH, die für die Planung verantwortlich sei.

Karlsruhe Weltkirchenrat in Karlsruhe: Rund 3.500 Teilnehmer erwartet Das könnte Sie auch interessieren

Auf insgesamt neun sogenannten Begegnungsorten solle ein reger kultureller und religiöser Austausch in Form von Gesprächen, Workshops, Diskussionsrunden stattfinden und dabei Themen wie "Frauen, Männer, Familie und Geschlechtergerechtigkeit", "Umwelt und Schöpfung" oder "Gerechtigkeit und Frieden" besprochen werden. Weiterhin sei ein eigens für das Weltkirchentreffen produziertes Werk innerhalb der Schlosslichtspiele Karlsruhe geplant.