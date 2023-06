Karlsruhe vor 1 Stunde

Blindgänger an der Südtangente? Am ersten Juli Wochenende soll alles geklärt werden

Auf der Karlsruher Südtangente stehen in den nächsten Wochen weitere umfangreiche Arbeiten im Bereich des "Schwarzwaldkreuzes" in Höhe der Ettlinger Allee an. Grund hierfür ist ein Blindgänger-Verdachtspunkt, der nun freigelegt wird. Sollte es sich um eine Bombe handeln, wird am ersten Juli-Wochenende entschärft. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten finden außerdem Fahrbahnsanierungen statt, wie die Stadt Karlsruhe mitteilt.