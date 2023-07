Fast 44.000 Follower schauen sich regelmäßig die lustigen Bilder von Karlsruher Memes an. Und die Seite macht wirklich vor nichts Halt! KSC, Stadtpolitik oder eben Veranstaltungen. Auf der Humor-Seite bekommt so ziemlich alles in Karlsruhe sein Fett weg. Natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern!

"Lustige Bilder = Memes"

Besonders auffällig: Die Bilder zu Das Fest 2023. Jeder der in den vergangenen Tagen das Festival besucht hat, wird wohl ein wenig schmunzeln müssen. Wir haben eine Auswahl der lustigen "Memes" einmal für euch herausgesucht.

Bergwacht für den Berg

Bild: Screenshot@Instagram_KarlsruherMemes

Baum versperrt die Sicht auf die Bühne

Bild: Screenshot@Instagram_Karlsruher Memes

Hier wird nicht gerannt!

Bild: Screenshot@Instagram_Karlsruher Memes

Innenstadt / Das Fest / KVV

Bild: Screenshot@Instagram_KarlsruherMemes

Bitte ein Bier!

Bild: Screenshot@Instagra_Karlsruher Memes

Und was sagen eigentlich die Macher von Das Fest dazu? Pressesprecher Philipp Schätzle hat unter einem der Beiträge mit einem Lachsmiley reagiert. Die Redaktion hat dennoch bei den Verantwortlichen nachgehakt.

"Wir grinsen uns lächeln auch darüber. Wir finden, es ist ein toller Umgang Kritik rüberzubringen", sagt Schätzle im Gespräch mit ka-news.de. Wirklich böse scheinen die Veranstalter also nicht zu sein. Im Gegenteil. "So bleiben wir in aller Munde", so Schätzle.