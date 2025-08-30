Supercup im BBBank Wildpark: heute trifft Bayern auf Wolfsburg

Der Supercup im Frauen-Fußball zwischen Double-Gewinner FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg steigt am 30. August in Karlsruhe. Die Partie beginnt um 14 Uhr und wird im ZDF sowie bei MagentaSport live übertragen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Icon vergrößern Vor dem BBBank Wildpark kam es zu einer Körperverletzung, zwischen zwei Fans. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vor dem BBBank Wildpark kam es zu einer Körperverletzung, zwischen zwei Fans. Foto: Thomas Riedel

Normalerweise spielen der deutsche Meister und der Pokalsieger um den ersten Titel der neuen Saison. Da der FC Bayern in der abgelaufenen Spielzeit aber beide Trophäen gewann, rückt Wolfsburg als Zweiter der Bundesliga nach. Beide Teams standen sich bereits im Vorjahr gegenüber, als der Wettbewerb nach 27 Jahren erstmals wieder ausgetragen wurde. Damals siegten die Bayern-Frauen mit 1:0. Ob das Finale im BBBank Wildpark 2025 einen anderen Ausgang nehmen wird?

Wie komme ich an Tickets?

Der Ticketverkauf für das Supercup-Spiel der Frauen in der Heimat des KSC hat bereits begonnen. Wer noch zuschlagen möchte und sich das Topspiel zum Saisonauftakt nicht entgehen lassen will, kann auf der Webseite des DFB Tickets erwerben. Die Preise beginnen bei 11 Euro für Stehplätze und reichen bis 45 Euro für Sitzplätze auf der Osttribüne.

Um 12 Uhr öffnen die Tageskassen. Auch online können Tickets noch bis zum Anpfiff gekauft werden.