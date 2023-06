"Das 45. Durlacher Altstadtfest wird am 7. Juli um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich auf der Bühne am Rathaus eröffnet und verwandelt die Altstadt für zwei Tage in ein Zentrum für kulinarischen und musikalischen Hochgenuss", schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Hier gibt es alle Infos zusammengefasst.

© Paul Needham. All rights reserved. Personal sharing on social media with a credit and link is allowed and appreciated. Do not crop, filter or edit. Commercial or promotional use without a paid license is forbidden. For costs please visit: www.paulneedhamfoto.de | Bild: Paul Needham

Wann findet das Altstadtfest Durlach 2023 statt?

Das Durlacher Altstadtfest startet am Freitag, 7. Juli, um 17 Uhr und endet in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Wo findet das Altstadtfest Durlach 2023 statt?

Das Durlacher Altstadtfest findet - wie es der Name schon sagt - in der Altstadt von Durlach statt. Während des Festes wird die gesamte Pfinztalstraße zwischen Amalienbadstraße und Eichelgasse zur Festmeile. Der Hauptteil des Festes findet auf der Pfinztalstraße sowie rund um das Durlacher Rathaus sowie die evangelische Kirche statt.

Der Lageplan zum Altstadtfest Durlach 2023. | Bild: Screenshot: altstadtfest-durlach.de

Wie komme ich am besten zum Altstadtfest Durlach?

Mit dem Auto:

Eine Anreise mit dem Auto ist möglich. In der Durlacher Altstadt stehen zahlreiche Parkhäuser zur Verfügung - beispielsweise an der Volksbank oder im Scheck-In-Center - zur Verfügung. Allerdings ist von den Parkhäusern ein kurzer Fußweg zum Fest nötig.

Bild: Thomas Riedel

Mit der Bahn:

Das Altstadtfest Durlach lässt sich auch bequem per Bahn erreichen. Von der Karlsruher Innenstadt fahren die Bahnen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bis zur Haltestelle "Auer Straße." Von dort ist das Fest zu Fuß in wenigen Minuten zu erreichen. Außerdem haben die VBK ihr Betriebskonzept für das gesamte Fest-Wochenende angepasst.

Was wird auf dem Altstadtfest Durlach geboten?

Auf dem Altstadtfest Durlach präsentieren sich zahlreiche Verein aus dem Karlsruher Stadtteil. Sie tragen mit verschiedenen Ständen dazu bei, dass das Fest sich einer großen Beliebtheit erfreut. Außerdem sorgen insgesamt zwölf Bühnen für gute Stimmung und die passende Livemusik.

Karlsruhe Feiern quer durch Karlsruhe: Diese Stadtteilfeste finden 2023 statt Das könnte Sie auch interessieren

Wer spielt wann und wo auf dem Altstadtfest Durlach 2023?

Hier eine tabellarische Übersicht über die verschiedenen Bands und DJs die während dem Altstadtfest auftreten.

© Paul Needham. All rights reserved. Personal sharing on social media with a credit and link is allowed and appreciated. Do not crop, filter or edit. Commercial or promotional use without a paid license is forbidden. For costs please visit: www.paulneedhamfoto.de | Bild: Paul Needham

Das Bühnenprogramm am Freitag, 7. Juli:

Uhrzeit Band/DJ Bühnenstandort (Nummer) 17Uhr bis 18 Uhr Eröffnungsprogramm: "Die neue Welle" Bühne Marktplatz (11/12) 18 Uhr bis 1 Uhr DJ Aecky Schoppengässle (6) 18 Uhr bis 20 Uhr Los Cojones Pfinztalstr. (17) 18 Uhr bis 21 Uhr DJ Andi Karlsburg-Vorplatz (18/19) 18 Uhr bis 1 Uhr DS Jugend Bühne Weierhof (22) 18 Uhr bis 19.30 Uhr Los Catacombos Kids Festival Bühne (18) 18 Uhr bis 1 Uhr DJ Kitchen Toni&Hannes Hunli Pfinztalstr. (31) 19 Uhr bis 19.30 Uhr DJ Bühne Marktplatz (11/12) 19 Uhr bis 1 Uhr Mad House Alter Friedhof (1) 19 Uhr bis 1 Uhr DJ Emilio Pfinztalstr. (14) 19 Uhr bis 1 Uhr Gospelgesang Pfinztalstr. (32) 19.30 Uhr bis 1 Uhr Queens and Bandits Nikolauskapelle-Vorplatz (4) 19.30 Uhr bis 21 Uhr Lisa Huber Bühne Saumarkt (7/8/9) 19.30 Uhr bis 1 Uhr Toto and the Kids Bühne Marktplatz (11/12) 19.30 Uhr bis 21 Uhr Scruffys Jam Session Festival Bühne (28) 20 Uhr bis 1 Uhr DJ Bühne Pfinztalstr. (17) 20 Uhr bis 1 Uhr Alive Rockband Biergarten Traube (21) 20 Uhr bis 1 Uhr Radioman Biergarten Traube (21) 20 Uhr bis 1 Uhr Echo Ray Pfinztalstr. (26) 21 Uhr bis 1 Uhr Pik As Bühne Saumarkt (7/8/9) 21.30 Uhr bis 1 Uhr Knutschfleck Karlsburg-Vorplatz (18/19) 21.30 Uhr bis 1 Uhr Palm Valley Festival Bühne (28)

Das Bühnenprogramm am Samstag, 8. Juli: