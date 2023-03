Laut aktuellen Informationen der Polizei sei ein Autofahrer am Ostring in Eggenstein in Richtung Buchenheimer Weg von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er mit einem herannahenden Großraumtaxi schwer kollidiert. Die vier Insassen des Wagens verstarben noch am Unfallort, so ein Sprecher der Polizei. Ebenso ein Fahrgast des Taxis. Ein weiterer Fahrgast und der Taxifahrer wurden schwer verletzt.