Karlsruhe vor 1 Stunde

Aus türkischer Haft zurück nach Karlsruhe: Sänger Ali Baran ist wieder bei seiner Familie

Ali Baran ist wieder zu Hause! Das verkündete die Karlsruher Linke-Fraktion in einer Mitteilung an die Presse. Der kurdische Musiker aus Durlach wurde seit Anfang März wegen angeblicher Terrorpropaganda in Istanbul festgehalten. Das Karlsruher Tollhaus will am Donnerstag, 4. Mai, im Rahmen einer Solidaritätsveranstaltung auf solche politischen Missstände aufmerksam machen. Auch der Musiker wird dabei sein.