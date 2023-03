Karlsruhe vor 46 Minuten

Karlsruher Künstler Ali Baran in Istanbul verhaftet: Parsa Marvi setzt sich für Rückkehr ein

Der kurdischstämmige Musiker Ali Baran aus Karlsruhe wurde am 8. März am Flughafen in Istanbul festgenommen. Ihm wird Terrorpropaganda vorgeworfen. In einem Schreiben hat sich Bundestagsabgeordneter Parsa Marvi nun an den türkischen Botschafter von Berlin gewandt und um Aufklärung gebeten.