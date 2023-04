Das Atlas Festival in Kiew – eines der Partnerfestivals von Das Fest im Europäischen Festivalverband Yourope – hat gemeinsam mit Kollegen aus der ukrainischen Livemusik- und Festivalbranche bereits kurz nach Kriegsbeginn "Music Saves UA" gestartet. Das Atlas Festival ist das größte Musikfestival in der Ukraine, das im Jahr 2021 mehr als 600.000 Besucherinnen und Besucher anzog.

Doch nicht nur über Initiativen wie "Music Saves UA" wird auf die Problematiken der unmittelbaren Nachbarn aufmerksam gemacht. Auch Rapperin Alyona Alyona macht sich dies zu Aufgabe. Seit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine nutzt die Rapperin ihre Reichweite, um in den sozialen Medien über aktuelle Geschehnisse zu informieren und Spenden zu sammeln und wurde so ein wichtiges Sprachrohr für die Perspektive junger Menschen in ihrer Heimat.

Alyona Alyona

Das Fest 2023 beginnt abermals bereits am Donnerstag - dem dm-Fest-Tag - und bringt die ukrainische Rapperin Alyona Alyona auf die Bühne. Mit dem weltweiten Megahit "Ribki" (=Fishes) brachte sie 2018 über Nacht ukrainischen Rap auf die globale Landkarte des Pops.

Alyona Alyona rappt von weiblicher Selbstermächtigung, positivem Körpergefühl und ihrem Alltag in einer ukrainischen Kleinstadt. | Bild: Maksym Fesenko

"Ihre Texte handeln von weiblicher Selbstermächtigung, Body Positivity und dem Alltag in ihrer ukrainischen Kleinstadt Baryshivka. Mit dem Videodebut zu 'Rybkin' gelang der gelernten Kindergärtnerin in ihrer Heimat ein viraler Hit", erklärt Das Fest-Veranstalter, die Karlsruhe Marketing und Event GmbH.

Soziales Engagement

Das Fest hilft seit Jahren über humanitäre Projekte und hat die internationale Festivalinitiative für soziales Engagement "Take A Stand" unterstützt. So wurden im vergangenen Jahr am Das Fest-Wochenende mehr als 20.000 Euro durch Pfandspenden gesammelt, die Das Fest-Projekteiter Markus Wiersch mit Das Fest-Booker und Yourope-Generalsekretär Holger Jan Schmidt bereits im vergangenen Jahr dem Programmdirektor des Atlas Festivals Vladyslav Yaremchuk überreichte.

Markus Wiersch bei einer Fest-Pressekonferenz 2019. | Bild: Paul Needham/Mohawkvisuals

In diesem Jahr findet die Kooperation zwischen Das Fest und dem Atlas Festival seine Fortführung. So laufen die Planung, dass im Juli eine Delegation um Vladyslav Yaremchuk bei Das Fest zu Gast sein wird, um so den Besucherinnen und Besuchern Informationen aus erster Hand zu geben. Eine weitere Aktion im Sinne von "Music Saves UA" werde ebenfalls geplant.

Auch 2017 war das Banner der internationalen Festivalinitiative für soziales Engagement "Take A Stand" auf Das Fest zu sehen. | Bild: ka-news

"Unser Team ist sehr dankbar für die Unterstützung der Das Fest-Familie. Wir freuen uns sehr, dieses Jahr wieder mit Das Fest zusammenzuarbeiten", sagt Vladyslav Yaremchuk. Er sei gespannt auf die großartigen Ergebnisse, welche die gemeinsame Zusammenarbeit im Jahr 2023 bringen werde - und darauf, Das Fest persönlich zu erleben.