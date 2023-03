Neben einer Geiselnahme in einer Apotheke am vergangenen Freitagund einem tödlichen Unfall in Eggenstein, berichtet die Polizei in diversen Pressemitteilungen über weitere Vergehen im Karlsruher Bereich.

Karlsruhe: Einbrüche im Stadtgebiet

Aus Beiertheim-Bulach und aus der Südweststadt wurde bei der Polizei jeweils ein Einbruch zur Anzeige gebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Täter zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße in Beiertheim-Bulach einzudringen. Die Einbrecher wollten hierbei offenbar mittels eines unbekannten Werkzeuges die Hauseingangstür aufhebeln. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie aber von ihrem Vorhaben ab.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich am Samstagmittag, gegen 12.15 Uhr, in der Graf-Rhena-Straße in der Südweststadt. Hierbei klingelten Unbekannte wohl einige Male an der Wohnungseingangstür der 30-jährigen Geschädigten und klebten sogar den Türspion ab. Später stellte sie Beschädigungen am Türschloss und den zugeklebten Türspion fest.

Karlsruhe: Fahrerflucht in der Innenstadt

Am Samstag, gegen 14.20 Uhr, bog ein 43-jähriger Autofahrer von der Sophienstraße auf die Reinhold-Frank-Straße ab. Zeitgleich überquerte eine Radfahrerin die Fahrbahn in Richtung Sophienstraße. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Anschließend fuhr die offenbar unverletzte Radfahrerin unerkannt weiter. An dem Auto entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/ 666 33 11 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe: Körperverletzung nach Erstsemesterparty

Ein 24-Jähriger und seine 21-jährige Lebensgefährtin gerieten beim Verlassen der Feier, gegen 22 Uhr, aus unklaren Gründen mit zwei Männern in Streit. Aus den zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der einer der Männer ein Messer zog und den 24-Jährigen an der Hand verletzte. Als das Paar daraufhin vor den Angreifern flüchtete, kam der 24-Jährige auf der Straße zu Fall. Einer der Täter bemerkte den Sturz und würgte den am Boden liegenden Mann.

Nachdem weitere Feier-Besucher auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Tatverdächtige von seinem Opfer ab. Anschließend flüchteten beide Täter zu Fuß zwischen den Universitätsgebäuden in der Moltkestraße und Knielinger Allee hindurch in Richtung Schlossgarten.

Täterbeschreibung

Beide Täter sind zirka 1,85 Meter groß. Einer trug einen Oberlippenbart, der andere hatte schwarze Haare mit einem "Sidecut" und war mit einer bronzefarbenen Jogginghose und einer schwarzen Bomberjacke bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/ 666 33 11 entgegen.