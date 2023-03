Karlsruhe vor 4 Minuten

Geiselnahme in der Karlsruher Innenstadt: Polizei-Großeinsatz am Kongresszentrum

Am Kongresszentrum läuft seit Freitagnachmittag ein Großeinsatz der Polizei. Ursache ist eine Geiselnahme in einer Apotheke in der Ettlinger Straße. Veranstaltungen in der Kongresshalle sind abgesagt. Es gibt eine Notaufname für Bürger in der Nebeniusstraße.