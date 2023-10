Karlsruhe vor 1 Stunde

AfD Karlsruhe nominiert Gemeinderatsliste: Paul Schmidt und Oliver Schnell erneut an der Spitze

In der Vergangenheit hat die Karlsruher AfD ihren Fraktionsstatus zweimal verloren. Am Samstag, 28. Oktober, wählte sie ihren Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni 2024.