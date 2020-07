vor 3 Stunden Lena Kube Karlsruhe Streit am Badischen Staatstheater: Karlsruher Fraktionen üben Kritik an Verwaltungsrat

Am Badischen Staatstheater hängt der Haussegen schief. Der Personalrat hatte in einem offenen Brief den Führungsstil des Intendanten Peter Spuhler kritisiert. Aus dem Karlsruher Gemeinderat hagelt es Kritik an der Theater-Aufsicht, dem Verwaltungsrat. Oberbürgermeister Mentrup und Ministerin Bauer hätten bei Missständen weggesehen. Am Freitag will der Verwaltungsrat über das weitere Vorgehen beraten.