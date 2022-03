Pünktlich zum April 2022 darf auch die Schlossgartenbahn in die neue Saison starten. Das gaben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekannt. Für die Fahrten auf dem rund zweieinhalb Kilometer langen Rundkurs stehen neben der historischen Porsche-Lok und einer roten Diesel-Lok der VBK auch die Dampflok "Greif“ der Müller&Waidelich GbR zur Verfügung. Bis zum 30. Mai verkehrt die Bahn immer samstags, sonntags und feiertags. Danach dreht die Schlossgartenbahn sogar täglich ihre Runden.

Die Schlossgartenbahn verkehrt zu folgenden Zeiten:

Samstags 12 bis 19 Uhr; letzte Fahrt um 18:30 Uhr Sonn- und feiertags 11 bis 19 Uhr; letzte Fahrt um 18:30 Uhr

Von Montag, 30. Mai, bis Freitag, 30. September, fährt die Schlossgartenbahn dann sogar täglich.

In diesem Zeitraum verkehren die Bahnen zusätzlich zu den Fahrten am Wochenende auch montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr. Die letzte Fahrt findet an diesem Wochentag um 17.30 Uhr statt. Die Dampflok "Greif“ fährt regulär an Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 18.30 Uhr.

Wie viel kostet eine Fahrt mit der Schlossgartenbahn Karlsruhe?

Erwachsene: 2,90 Euro,

Kinder: 1,80 Euro,

Familienkarte (2 Erwachsenen und 2 Kinder): 5,50 Euro.

Schulkassen (max. 30 Personen): 16,50 Euro

Saisonkarten: Für 58 Euro (Erwachsene), 36 Euro (Kinder) und 85 Euro (Familien)

Für Fahrten mit der Dampflok "Greif“

Erwachsene 4,50 Euro

Kinder: 3,40 Euro

Familienkarte: 9,80 Euro

Schlossgartenbahn Karlsruhe und Corona

Wie im vergangenen Jahr setzen die VBK und die Müller&Waidelich GbR auch für die Saison 2022 ein entsprechendes Covid-Hygieneschutzkonzept um, das sich stets an der aktuellen Corona-Landesverordnung orientiert. Derzeit gilt unter anderem eine FFP2-Maskenpflicht. Eine Neufassung der Corona-Landesverordnung hat das Land für den 2. April angekündigt.