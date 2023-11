Arbeit, Freizeit, Termine - da kann es im Haushalt schon einmal hinterher hängen. Wurde es dann einmal erledigt, fällt es vielen Menschen schwer, die Ordnung auch langfristig so beizubehalten.

An dieser Stelle kommt Nadine Brendelberger zum Einsatz: Die 42-Jährige aus Bruchsal stattet regelmäßig privaten Haushalten einen Besuch ab, um (aus-)zu sortieren, die Wohnung umzugestalten sowie hilfreiche Tipps für die Zukunft zu geben (ka-news.de berichtete).

Mit ihrem 2018 gegründeten Unternehmen "BdeB", kurz für Brendelberger de Bruchsal, hat sie mittlerweile schon in ganz Deutschland Regale, Schubladen und Kommoden umgekrempelt und so manches Chaos beseitigt.

Monatlicher Besuch bei Promis

Nun ist ihr neues Projekt "zu Hause bei" im November gestartet. "Aufgrund meiner wachsenden Bekanntheit hatte ich im Sommer einen Aufruf auf Instagram gestartet und nach jemandem gesucht, der mich auf den Social Media-Kanälen und im allgemeinen Management unterstützt, da ich das alles alleine nicht mehr stemmen konnte", erzählt Nadine im Gespräch mit ka-news.de.

Daraufhin meldete sich Tanita Stindl – die Frau des KSC-Profis und ehemaligen Nationalspielers Lars Stindl. Ein perfektes Match, wie sich herausstellte. Denn Tanita greift Nadine bei ihrem neuen Projekt unter die Arme: "Wir haben uns sofort super verstanden", so Nadine. "Ich bin total glücklich mit ihr, sie ist super motiviert und ich finde, wir sind ein gutes Team."

Zusammen kamen die beiden auf die Idee, jeden Monat bei einer prominenten Persönlichkeit nach dem Rechten zu sehen – das ist das Konzept von "zu Hause bei" war geboren.

Lars Stindl kickt seit 2023 beim KSC | Bild: Carsten Kitter

Logisch, dass da erstmal das Eigenheim der Stindls genauer unter die Lupe genommen wird. Das Ehepaar Stindl lebt mit den Kindern in Kirrlach.

Dort soll Nadine unter anderem für Ordnung in der Vorratskammer sorgen. Doch so unordentlich ist das Kämmerlein gar nicht. "Hier gibt es durchaus Potential", lobt die Expertin mit Blick auf die hohen weißen Regale. Doch was hat Nadine konkret gemacht?

Einmal Vorratskammer auf Vordermann, bitte!

"Erst einmal habe ich mir einen Überblick verschafft, was sich alles in den Regalen befindet, danach wurde alles ausgeräumt. Dabei habe ich besonders auf Dinge geachtet, die nicht unbedingt in eine Vorratskammer gehören", erklärt die Expertin. Ihr Fundstück: Eine Werkzeugkiste. Die hat laut Expertin da drin nichts zu suchen und wurde direkt in die Garage gebracht.

Nach ihrer Aufräumaktion haben alle Dinge in der Kammer ihren festen Platz: "Alles ist da, wo es hingehört, die Dinge, die zusammenpassen, stehen auch beieinander", sagt Nadine.

Bild: Nadine Brendelberger

Nadines Ordnungs-Tick steckt Lars Stindl an

Auch Lars Stindl findet die neue Ordnung gut. "Familie Stindl ist zufrieden", kommentiert der KSC-Profi in Nadines Instagram-Story. Doch Nadines Arbeit hatte noch einen ganz anderen Effekt: Sie steckt an! "Lars hat angefangen, seine Pokale zu sortieren und Tanita hat im Badezimmer Tabula Rasa gemacht", lacht Nadine.

Am 18. Dezember geht es mit Nadines Promi-Besuchen weiter. Welcher Star ihr dann seine oder ihre Türen öffnet, wird allerdings noch nicht verraten.