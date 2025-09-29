Pietro Lombardi nach der Trennung bei „Love Island VIP“? Das steckt dahinter

Mitte August verkündete Laura Maria Rypa das Beziehungsaus mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi. Der Sänger selbst war nach Rypas Bekanntgabe erst einmal von der Bildfläche verschwunden. Selbst in den sozialen Medien fehlte von dem ehemaligen „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner zunächst jede Spur. Mittlerweile ist Lombardi jedoch wieder in die Öffentlichkeit zurückgekehrt und hat zugleich aufregende Neuigkeiten im Gepäck. Der Sänger ist in der neuen Staffel der deutschen Dating-Reality-Show „Love Island VIP“ zu sehen. Was genau dahintersteckt, erfahren Sie hier.

Nach Trennung von Rypa: Was macht Pietro Lombardi bei „Love Island“?

Noch zu Beginn des Jahres waren Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verlobt und ließen ihre Fans über Instagram regelmäßig an den gemeinsamen Hochzeitsplänen teilhaben. Inzwischen hat sich das Paar jedoch getrennt. Nach dem Liebes-Aus zog sich Lombardi zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Nun scheint der Sänger seinen Blick aber nach vorne zu richten und konzentriert sich offenbar auf neue Projekte. Auf seinem Instagram-Profil verkündete der Karlsruher bereits Ende August, dass er Teil der diesjährigen Staffel von „Love Island VIP“ ist, die seit dem 11. September 2025 auf dem Fernsehsender RTL Zwei zu sehen ist.

Allerdings tritt Pietro Lombardi nicht als Kandidat bei dem TV-Dating-Format an. Stattdessen steuert er mit seinem neuen Song „Fuego“ den offiziellen Titelsong zur aktuellen Staffel bei. Wie RTL Zwei auf seiner Webseite mitteilte, hat Pietro Lombardi dieses Lied eigens für „Love Island“ komponiert. Der Song soll dabei den „passenden Soundtrack zur Flirt-Atmosphäre“ liefern. Doch das ist noch nicht alles: Wie der Sender weiter verriet, lässt Lombardi es sich nicht nehmen, persönlich in der „Love Island“-Villa vorbeizuschauen und seinen neuen Hit exklusiv für die Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen Staffel zu performen.

Bei der Premierenfeier der aktuellen Staffel gab es vor Kurzem bereits einen kleinen Vorgeschmack. Wie die Bild berichtete, performte der Sänger dort den neuen Titelsong zusammen mit seinem Nummer-Eins-Hit „Señorita“. Lombardi selbst hat sich außerdem als großer Fan der TV-Dating-Show geoutet: „Ich feiere ‚Love Island‘ total und schaue echt oft rein. Als RTL Zwei gefragt hat, ob ich den Song zur neuen Staffel machen will, musste ich nicht lange überlegen. ‚Fuego‘ bringt genau diese Sommer-Vibes rüber – das passt perfekt. Ich freue mich mega drauf!“, wurde der Sänger vom Sender auf seiner Webseite zitiert.

Plant Pietro Lombardi in Zukunft als Kandidat bei „Love Island“ teilzunehmen?

Doch kann sich Pietro Lombardi eigentlich vorstellen, selbst einmal an der populären Kuppelshow teilzunehmen? Wie aus einem Gespräch mit der Bild hervorgeht, ist mit einer Teilnahme des Sängers als Kandidat nicht zu rechnen: „Als Kandidat auf gar keinen Fall, aber als Co-Moderator fürs Finale mit Sylvie wäre ich zu 100 Prozent am Start“, berichtete er im Interview.

Für Pietro Lombardi dürfte das Projekt zumindest in musikalischer Hinsicht einen wichtigen Schritt nach vorn bedeuten. „Es geht mir gut. Der Job muss ja weitergehen. Jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Auftritt“, erklärte Lombardi gegenüber der Bild. Nach der Trennung von Rypa stünde für ihn außerdem weiterhin seine Familie an wichtigster Stelle, wie er selbst offenbarte: „Meine Familie bleibt das Wichtigste für mich, aber ich habe gelernt, dass ich bestimmte Dinge privat halte“.

Übrigens: Unmittelbar, nachdem die Trennung von Rypa bekannt wurde, hatte der Sänger einen emotionalen Auftritt. Am 23. August 2025 stand er auf der Bühne des Naturtheaters im sächsischen Bad Elster, wo er vor rund 300 Fans sang. Dort widmete er seinen Söhnen ein besonderes Lied und richtete eine rührende Botschaft an sie.