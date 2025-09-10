Nach Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa: So denkt Pietro Lombardi über ein neues Dating-Leben

Seit Mitte August ist es offiziell: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind getrennt. Für viele Fans kam diese Nachricht überraschend. Schließlich war das Paar bereits verlobt gewesen und baute gemeinsam ein Haus. Umso abrupter kam das Beziehungs-Aus. Doch wie geht es für den Sänger nun weiter?

Pietro Lombardi: Datet er nach der Trennung wieder?

Die Liebe scheint für Pietro Lombardi aktuell kein Thema zu sein. Das machte er im Interview mit dem Portal Promiflash deutlich. „Was für Dating? Brauche ich nicht“, antwortete der Sänger, auf sein Liebesleben angesprochen. Stattdessen verweist der Ex-DSDS-Juror auf seine Karriere: Erst vor ein paar Tagen brachte er den neuen Song „Fuego“ raus, der der Titelsong der neuen Staffel „Love Island VIP“ sein wird.

Auf die Frage von Promiflash, ob man bald mit neuer Musik von ihm rechnen könne, antwortete Pietro Lombardi ebenfalls ausweichend. „Ich konzentriere mich auf die wichtigen Dinge. Und die muss nur ich wissen“, so der 33-Jährige. Offen bleibt damit, wie es für ihn weitergeht. Womöglich auch, weil es nicht die erste Trennung ist, die er erlebte, seit er in der Öffentlichkeit steht. Als es zum Ehe-Aus zwischen ihm und Sarah Engels kam, begleiteten zahlreiche Medienberichte die Trennung. Pietro Lombardi scheint nun vorsichtiger zu sein.

Warum haben sich Pietro Lombardi und seine Verlobte getrennt?

Mehr als drei Wochen ist es bereits her, dass Laura Maria Rypa die Trennung auf Instagram öffentlich machte. In einer Erklärung auf ihrem Profil schrieb die Influencerin, die beiden hätten festgestellt, dass sie unterschiedliche Lebenswege einschlagen würden. Das Paar, das zwei gemeinsame Söhne großzieht, habe sich daher entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ob dies der einzige Grund war, ist unklar.