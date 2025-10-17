KSC-Legende Winfried Schäfer im Playboy: „Habe richtig Lust, nochmal als Trainer zu arbeiten“

Interview mit Winfried Schäfer im Playboy

„Alles, was Männer lieben“. So steht es auf der Homepage des Playboy-Magazins. Dass damit nicht ausschließlich nackte Damen gemeint sind, beweist spätestens die Ausgabe vom 16. Oktober. Denn niemand geringeres als KSC-Legende Winfried „Winnie“ Schäfer hat es in das Erotikmagazin geschafft.

„Den Playboy kauft man natürlich, weil man hier die tollsten Interviews findet“

Tatsächlich hat der Ex-KSC-Coach dem Magazin ein Interview gegeben. Das verkündet der 75-Jährige auf seinem Instagram-Profil. In der aktuellen Playboy-Ausgabe spricht er über seine abenteuerlichen Auslandserfahrungen und seinen Wunsch, wieder aktiv an der Seitenlinie zu stehen.

Schäfer lobt zudem die Ausgabe für die spannenden Interviews mit Persönlichkeiten wie Tim Raue, Kevin Bacon, Fathi Akin, Mark Bezner und Moderatorin Maxime Ocasek. „Den Playboy kauft man natürlich, weil man hier die tollsten Interviews findet“, so Schäfer weiter.

Winnie Schäfer schwärmt von Trainer-Job

Seit Anfang 2025 ist Schäfer als Berater und Direktor der ghanaischen Fußball-Nationalmannschaft tätig. Schon damals schwärmte der 75-Jährige über ein Comeback als Profifußball-Trainer: „Ich bin topfit und würde gerne wieder in den arabischen Ländern arbeiten, aber auch für ein Nationalteam in Afrika. Die Erfahrungen, die ich über Jahre gesammelt habe, sind unbezahlbar“. Ob seinen Wünschen auch Taten folgen? Das bleibt abzuwarten.