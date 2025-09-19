Fußballer aus Karlsruhe: Diese Profis und Legenden kommen aus Karlsruhe

In und um Karlsruhe hat der Fußball Tradition. Das zeigt unter anderem, dass der Karlsruher FV einer der ältesten Vereine Deutschlands und der Karlsruher SC einer der ältesten Klubs Baden-Württembergs ist. Eine Aussage über die Tradition trifft auch die Zahl der Fußballer aus Karlsruhe. Viele Kicker, die in Karlsruhe geboren und/oder aufgewachsen sind, haben es zu Profis geschafft. Wir werfen einen Blick auf die bekanntesten Fußball-Profis und -Legenden aus der Stadt.

Die bekanntesten Fußballer aus Karlsruhe

Einer der bekanntesten Fußballer aus Karlsruhe spielte auf der Position des Torwarts – und wurde während seiner Welt-Karriere auch „der Titan“ genannt. Oliver Kahn wurde am 25. Juni 1969 in Karlsruhe geboren. Mit sechs Jahren trat der Sohn des früheren KSC-Spielers Rolf Kahn der Jugendabteilung des Karlsruher SC bei, wie bei transfermarkt.de nachzulesen ist. In Karlsruhe blieb Kahn demnach bis 1994, dann folgte der Wechsel zum FC Bayern München.

Von Karlsruhe nach München – diesen Weg schlug auch eine andere Fußballlegende aus Karlsruhe ein. Mehmet Scholl wechselte zwei Jahre vor Kahn in die bayerische Landeshauptstadt. Bierhoff ist ebenfalls Teil der Kahn-Scholl-Generation. Er erblickte am 1. Mai 1968 das Licht der Welt – ebenfalls in Karlsruhe. Mit seiner Familie wuchs Bierhoff aber in Essen und Düren auf. In der Jugend kickte er laut Daten von transfermarkt.de bei Schwarz-Weiß Essen und Bayer Uerdingen. Beim Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach wurde Bierhoff in der Folge zum Weltstar. Nach seiner erfolgreichen Karriere arbeitete der Karlsruher für den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Er stieg vom Teammanager der deutschen Nationalmannschaft bis zum Geschäftsführer auf. Ende 2022 schied er aus dem Amt aus.

Zu den bekanntesten Fußballern aus Karlsruhe, die ihre Spielerkarriere bereits beendet haben, zählen die folgenden.

Oliver Bierhoff : geboren in Karlsruhe 1968, Europameister als Spieler (1996), Weltmeister als Teammanager (2014)

Oliver Kahn : geboren in Karlsruhe 1969, dreimaliger Welttorhüter (1999, 2001, 2002), Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern (2001), Europameister (1996)

Mehmet Scholl : geboren in Karlsruhe 1970, Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern (2001), Europameister (1996)

Dennis Aogo : geboren in Karlsruhe 1987, deutscher Nationalspieler

Christian Eichner: geboren in Sinsheim 1982, kam als Jugendlicher nach Karlsruhe, Spieler und heutiger Trainer des Karlsruher SC

Sebastian Freis : geboren in Karlsruhe 1985, deutscher Zweitligameister mit dem Karlsruher SC (2007), deutscher U21-Nationalspieler

Lukas Kwasniok : geboren in Gliwice (Polen) 1981, aufgewachsen in Karlsruhe, Jugendspieler des Karlsruher SC, heute Trainer des SC Paderborn

Lars Stindl : geboren in Speyer 1988, ging in Karlsruhe aufs Gymnasium, Jugendspieler des Karlsruher SC, 84 Pflichtspiele für den KSC, 11-maliger deutscher Nationalspieler

Michael Sternkopf : geboren in Karlsruhe 1970, 38 Pflichtspiele für den KSC, 111 Pflichtspiele für den FC Bayern

Alexander Wähling : geboren in Las Palmas de Gran Canaria (Spanien) 1996, aufgewachsen in Karlsruhe, Jugendspieler und heutiger Jugendtrainer beim KSC

Aktive Fußballer aus Karlsruhe

Derzeit gibt es zahlreiche Profi-Fußballer, die entweder in Karlsruhe geboren oder dort aufgewachsen sind. Wir stellen einige von diesen kurz vor - mithilfe von Daten von transfermarkt.de.

Matthias Zimmermann : geboren in Karlsruhe 1992, rechter Verteidiger, 51 Pflichtspiele für den KSC, aktuell bei Fortuna Düsseldorf

Sead Kolasinac : geboren in Karlsruhe 1993, Innenverteidiger, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei Atalanta Bergamo

Marco Pasalic : geboren in Karlsruhe 2000, Rechtsaußen, Jugendspieler beim Karlsruher SC , aktuell bei Orlando City in den USA

Berkay Özcan : geboren in Karlsruhe 1998, zentrales Mittelfeld, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei Caykur Rizespor in der Türkei

Kevin Akpoguma : geboren in Neustadt an der Weinstraße 1995, aufgewachsen in Karlsruhe, Innenverteidiger, 8 Pflichtspiele für den KSC, aktuell bei der TSG Hoffenheim

Timon Wellenreuther : geboren in Karlsruhe 1995, Torwart, Jugendspieler beim Karlsruher SC, aktuell bei Feyenoord Rotterdam

Mathias Fetsch : geboren in Malsch 1988, aufgewachsen in Karlsruhe, Mittelstürmer, Jugendspieler beim KSC, aktuell beim SC Freiburg II

Boubacar Barry : geboren in Conakry (Mali) 1996, aufgewachsen in Karlsruhe, Rechtsaußen, 35 Pflichtspiele für den KSC, aktuell bei den Kickers Offenbach

Umut Kaya : geboren in Istanbul (Türkei) 1990, aufgewachsen in Karlsruhe, Torwart, verbrachte seine Karriere in der Türkei, aktuell bei Zonguldak Spor

Nicolas Wähling : geboren in Ludwigsburg 1997, aufgewachsen in Karlsruhe, Bruder von Alexander, Oliver, Christopher und Jamie Wähling, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei Cavalry FC in Kanada

Oliver Wähling : geboren in Ludwigsburg 1999, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei Blau-Weiß Linz

Christopher Wähling : geboren in Karlsruhe 2002, Jugendspieler beim KSC, aktuell beim TSV Steinbach

Jamie Wähling : geboren in Karlsruhe 2006, der jüngste der Wähling-Familie, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei der TSG Hoffenheim

Christian Ortag : geboren in Karlsruhe,1995 Torwart, Jugendspieler beim KSC, aktuell beim SSV Ulm

Carlo Sickinger : geboren in Karlsruhe 1997, defensives Mittelfeld, aktuell beim SV Elversberg

Sean Seitz : geboren in Karlsruhe 2002, Linksaußen, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei Erzgebirge Aue

Jerome Gondorf : geboren in Karlsruhe 1988, zentrales Mittelfeld, 140 Pflichtspiele für den Karlsruher SC, aktuell bei der SG Stupferich

Stephan Mensah : geboren in Karlsruhe 2000, Stürmer, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei den Kickers Offenbach

Daniel Brosinski : geboren in Karlsruhe 1988, rechter Verteidiger, 27 Pflichtspiele für den KSC, aktuell bei der Fortuna Kirchfeld

Sascha Traut : geboren in Karlsruhe 1985, rechter Verteidiger, 17 Pflichtspiele für den Karlsruher SC, aktuell bei Durlach-Aue

Marvin Mehlem : geboren in Karlsruhe 1997, offensives Mittelfeld, 11 Pflichtspiele für den KSC, aktuell beim SC Paderborn

Allen Junior Lambe : geboren in Karlsruhe 2008, Mittelfeld, Jugendspieler des KSC, aktuell Jugendspieler beim FC Bayern

Etienne Borie : geboren in Karlsruhe 2006, offensives Mittelfeld, KSC-Jugendspieler, aktuell beim 1. FC Köln II

Noah König : geboren in Karlsruhe 2003, Innenverteidiger, Jugendspieler beim Karlsruher SC, aktuell bei der TSG Hoffenheim II

Mateo Kritzer : geboren in Karlsruhe 2006, defensives Mittelfeld, Kapitän der U19 des KSC

Auch interessant: ein Blick auf die teuersten Transfers der KSC-Geschichte. Bei den Verpflichtungen ist hier Thomas Häßler, genannt „Icke“, vorn. Der aktuell teuerste Spieler des Karlsruher SC ist ein Torhüter.

Fußball-Profis aus Karlsruhe mit Länderspielen

Welche Spieler aus Karlsruhe haben es in ihrer Karriere zum Nationalspieler geschafft? Es gibt einige - und längst nicht alle haben für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Ein Überblick, der auf Daten von transfermarkt.de beruht.

Oliver Kahn : 86 Länderspiele für Deutschland

Oliver Bierhoff : 70 Länderspiele für Deutschland

Mehmet Scholl : 36 Länderspiele für Deutschland

Sead Kolasinac : 62 Länderspiele für Bosnien und Herzegowina

Kevin Akpoguma : 8 Länderspiele für Nigeria

Dennis Aogo : 12 Länderspiele für Deutschland

Marco Pasalic : 5 Länderspiele für Kroatien

Berkay Özcan : 7 Länderspiele für die Türkei

Asher Blut : 5 Länderspiele für Israel

Danny Williams : 23 Länderspiele für die USA

Kurt Ehrmann : 1 Länderspiel für Deutschland

Emil Oberle : 5 Länderspiele für Deutschland

Gottfried Fuchs : 6 Länderspiele für Deutschland

Fritz Förderer : 11 Länderspiele für Deutschland

Emil Kutterer : 8 Länderspiele für Deutschland

Karl Wegele : 15 Länderspiele für Deutschland

Ernst Hollstein : 6 Länderspiele für Deutschland

Max Breunig : 9 Länderspiele für Deutschland

Robert Neumaier : 3 Länderspiele für Deutschland

Herbert Binkert : 12 Länderspiele für das Saarland

August Klingler : 5 Länderspiele für Deutschland

Übrigens: Der KSC gehört in der 2. Bundesliga zu den Vereinen mit den meisten Mitgliedern. Auch bei der Zuschauer-Tabelle der 2. Bundesliga muss sich der Karlsruher SC nicht verstecken.