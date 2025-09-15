Kaffeekunst und Achterbahn-Action: Sally Özcan eröffnet erstes Café im Europa-Park Rust

Laut des Europapark Rust wird sich „Sallys Café“ im isländischen Themenbereich des Parks, im Gebäude des blue fire Dome, befinden. Die Eröffnung von Sallys Café ist am 28. März 2026 geplant.

Sallys Café im Europapark: Kaffee und Kuchen mit Action-Ausssicht

Besucherinnen und Besucher sollen dort eine Auswahl an Kuchen, Kaffeespezialitäten und weiteren Kleinigkeiten erwerben können, mit Blick auf die Achterbahn „Blue Fire“.

Ob es in „Sallys Café“ auch jene Baklava-Produkte geben wird, die in Kooperation mit Burger King entstanden, geht aus der Meldung nicht hervor.

Warum entsteht „Sallys Café“ ausgerechnet im Europapark?

Die Eröffnung ist Teil einer Kooperation zwischen dem Europa-Park und Sally Özcan, die seit mehr als zehn Jahren in den sozialen Medien präsent ist. Zudem pflegt Özcan eine persönliche Verbindung zu Miriam Mack, Mitglied der Inhaberfamilie des Europa-Parks.

Sally Özcan. Foto: Gregor Fischer, dpa (Archivbild)

Beide entwickelten gemeinsam die Idee, die digitale Marke „Sallys Welt“ auch als reales Gastronomieangebot im Freizeitpark umzusetzen.

„Ich freue mich riesig, mein erstes eigenes Café ausgerechnet im Europa-Park eröffnen zu dürfen. Dieser Traum wird nun Wirklichkeit, und ich kann es kaum erwarten, meine Welt mit den Gästen zu teilen. Es soll ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlt, genießt und einfach eine schöne Zeit hat“, wird Sally in einer Pressemitteilung des Europaparks zitiert.