Das Gotec ist eine feine Location in Karlsruhe und bietet ein Dach für verschiedene Events und musikalische Partys/Festivals. Hier ist alles seit jeher kunterbunt, offen und divers - ein echter gesellschaftlicher Mehrwert! Ein weiteres und neues Projekt sind sogenannte "Free Walls" beim Gotec, auf denen sich Sprayer/Maler austoben und ausleben können.

Die fruchtbare Idee dahinter: Eine abschließende Vernissage beim Gotec, bei der die zahlreichen, kreierten Werke ausgestellt und gezeigt werden sollen! Die Sprayer halten dabei die Fahne der Szene hoch, ein weltoffenes Völkchen, diese freigeistigen Künstler.

Es herrscht eine tolle Atmosphäre im Innenhof des Gotec. Kunst und Musik ergänzen sich einfach gut, hier entsteht bestmöglich eine wunderbare Symbiose zwischen den kulturellen Disziplinen. Man kommt an und ist sofort willkommen, das sind einfach nette Zeitgenossen - so lässt sich die Hitze im Innenhof der Location gut aushalten!

Gotec belegt im deutschen Club-Ranking den siebten Platz!

By The Way: Der loftartige Club hat in einem umfassenden Ranking einen formidablen siebten Platz belegt - das ist wirklich überragend! Das Publikum strömt (auch deswegen) aus allen Himmelsrichtungen. Das Gotec ist ein echter elektronischer Hotspot, nicht nur in Karlsruhe. Die Macher organisieren übrigens auch diverse Festivals, sind also höchst aktiv und umtriebig. Ich war früher auch ab und an im Gotec - das waren epische Partys und tolle Zeiten!

Impression Graffiti im Innenhof des Gotec | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Die besondere Idee zur Graffiti-Aktion entstand bei einem Brainstorming, speziell gedacht für die kreative und bunte Szene in und um Karlsruhe. "Free Walls" gibt es im Gegensatz zu manch anderer deutschen Stadt in der Fächerstadt durchaus - das ist die Möglichkeit, legal zu sprühen und so tolle Kunstwerke zu kreieren.

Andy (rechts) mit der Sprüherinnen-Crew | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Ein kurzes Statement von Gotec-Inhaber Andy (der übrigens dezidiert auf "groovigen Techno und alles Elektronische" steht, lieber im Hintergrund agiert und Künstler und Kunst/Musik für sich sprechen lässt: "Der Club und die Kultur haben ganz klar Priorität!"

"Sprayen/Malen auch eine Art Therapie"

Lassen wir Künstler(innen) zu Wort kommen: Für Vanessa ist Sprayen/insbesondere Malen ein tolles Hobby, übrigens auch eine Art Therapie. Sie agiert erst seit etwa drei Jahren mit den Dosen. Die 32-Jährige ist beruflich eigentlich in der Logistik tätig, das Sprühen nebenher ist aber "ein tolles Hobby zum Abschalten". Die Künstlerin lebt ihren Traum!

"Man kann beim Malen wunderbar seine Gefühle rauslassen. Seitdem ich male, habe ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein/Selbstwertgefühl bekommen. Ich male ja eher als dass ich sprühe, ein 'Gemälde' dauert bei mir in etwa 20 bis 25 Stunden."

Impression Gotec "Free Walls" | Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Auch für Lina aus Waldbronn - sie hat aktuell ihr Abitur gebaut - ist Graffiti ein schöner Zeitvertreib. Die 19-Jährige ist eine echte Marke, hat auch klamottenmäßig einen ganz eigenen Stil. "Durch das Sprühen habe ich in Karlsruhe auch viele Leute aus der Szene kennengelernt, mir macht das echt richtig Spaß! Ein 'Werk' dauert bei mir übrigens etwa drei bis fünf Stunden - ich male schon sehr lange."

Bild: Tim Carmele / TMC-Fotografie

Was für eine tolle Community, diese Sprayer-Szene! Also: Die Augen aufhalten (beispielsweise bei Facebook), die anberaumte Vernissage ist ein echter Tipp für offene Kunstfreunde jeder Art!