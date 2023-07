Neue Beats aus Karlsruhe finden Fest-Besucher auf der DJ-Bühne: Hier feiern einige Künstler ihre Premiere auf dem Fest. Marlon (Freitag, 21 Uhr) ist gebürtiger Karlsruher und mischt seit 18 Jahren Musik: Er ist regelmäßig im Ubu, auf Radio Querfunk aber auch auf Ackerparties im Karlsruher Umland zu finden.

Zum ersten Mal auf der Bühne

Zum ersten Mal tritt ebenfalls "Pater João" (Sonntag, 18 Uhr) auf. Das DJ Duo legte bereits im Iuno, Electric Eel, Ubu und Erdbeermund auf. Bar-Szenekenner dürften den "Pater" in "Pater João" schon gesehen haben: Thomas Elischer gehört das unter Bierliebhabern bekannte Phono - das es im Google Ranking unter Karlsruhes Top 7 Bars schafft. Am Sonntag zeigt er erneut, dass er sich nicht nur mit Getränken auskennt: Gespielt werden Cumbia, Carimbó, Brazilian Boogie, Disco-Funk und House - in energiegeladenen Mixen.

Viele Künstler der DJ-Bühne haben einen lokalen Bezug: Wohnen in Karlsruhe und Region oder haben eine gemeinsame Geschichte mit der Stadt - wie DJane Nexaja. Wer Lust auf Techno, House, Italo Disco, Funk, Tropical Vibes oder Drum 'n Bass hat, sollte dort unbedingt vorbeischauen. Es wird kein Ticket benötigt.

Das Fest 2023: Programm und Lineup DJ-Bühne

Das Fest 2023 DJ-Bühne: Donnerstag, 19. Juli 2023

20 Uhr: Opening-Party Sparda Sportpark an der DJ Bühne mit DJ Ketch

Das Fest 2023 DJ-Bühne: Freitag, 20. Juli 2023

19.30 Uhr: Milk Romm

21 Uhr: Marlon

22 Uhr: Easy G & MC Stagerocka

23 Uhr: Chillah Dee & MC Joka

Das Fest 2023 DJ-Bühne: Samstag, 21. Juli 2023

19 Uhr: LowNat

20 Uhr: MAKS & Flarex (Unterm Radar)

21.30 Uhr: Martin Telemann & Florian Hucker

23 Uhr: Nexaja (TV-Whatever Mannheim)

Das Fest 2023 DJ-Bühne: Sonntag, 22. Juli 2023