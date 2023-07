Es herrscht eine schöne Stimmung in der "Klotze" - und es ist angerichtet für den Festival-Endspurt und Michael Schulte. Dieser Musiker reüssierte ja bereits 2018 beim Eurovision Song Contest als Vierter, das waren noch Zeiten!

Was sofort auffällt: Singen kann er wirklich, so auch meine Platznachbarin Carola, er hat aber auch versierte Musiker um sich herum. Das macht Lust und Laune auf mehr! Der Wuschelkopf hat von Beginn an richtig Spaß beim Festival, seine Musik ist radiotauglicher Rock/Pop - was per se schon mal nichts Schlimmes ist. Bei Schulte heißt das: Grundsolide Qualität und Quantität, es ist sein "gößtes Konzert überhaupt"!

"80 Millionen" - ein magischer Moment!

Schulte kündigt "80 Millionen" an, und was passiert: Sein Waldbronner (ehemals Straßenmusik-Buddy) und Local Hero Max Giesinger stürmt tatsächlich die Hauptbühne - ein grandioser, ja magischer Moment. Zusammen wird dann dieser Semi-Klassiker (und Sing-A-Long-Hit) intoniert, danach kommt die schöne, gemeinsame Single/Kooperation "More To This Life", auch das gelingt mühelos, ebenso "Stay".

Schulte ist ein echter Entertainer, sein Konzert gelingt atmosphärisch. von leichter Hand, er weiß, wie umzugehen mit der Karlsruher Crowd. Am Ende kommt dann der ESC-Track titels "You Let Me Walk Alone", es bedeutet das Finale eines wunderbaren Auftritts. Ein stabiles Konzert, ohne Zweifel, alle sind zufrieden. Auf Wiedersehen, Herr Schulte, auf ein Neues und bis bald!

Bild: Corina Bohner

Wenn Alvaro Soler kommt, dann geht die Sonne auf. Was für ein Sympath und hübscher Kerl. Der Mann macht schnell klar, was Sache ist: Nämlich Verve und gute Laune! Was ist da nicht alles dabei, Salsa, Cuba-Flair, Latin Pop, auch selbstredend ein wenig Soul, Blues und Piano.

Soler ist äußerst beeindruckt

Soler selbst ist äußerst beeindruckt von der Atmosphäre der Location, des Öfteren entwischt ihm ein "krass" oder auch "verrückt", ja, das Fest ist für viele ein Grund zum Staunen - auch für unseren deutsch-spanischen Charmeur Soler.

Zwischendurch wird' s dann ruhiger, der 32-Jährige gibt er eine wunderschöne Ballade zum Besten - und der Hügel leuchtet! Aber: Auch Disco kann er, und immer wieder spürt er diese "unfassbare, krasse Energie"! Was mich besonders freut: Der kurze, musikalische Abstecher ins kubanische "Buena Vista Social Club"-Areal. Soler kann auch das mühelosl

Also, was soll man sagen; Das Fest hat 2023 mal wieder gehalten, was es versprochen hat, Soler und Schulte bildeten nur das Finale eines wundervollen Events - Gratulation an die (kreativen) Macher!