Wertvollste Mannschaften der 2. Bundesliga: Hier landet der Karlsruher SC

In der 2. Bundesliga befinden sich zahlreiche Vereine mit hohen Ambitionen, deren Fans von einer Rückkehr in die Bundesliga träumen. Viele von ihnen sind Traditionsklubs, die auf Deutsche Meisterschaften und historische Abende in der Champions League zurückblicken. Da diese Vereine alles auf eine Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus anlegen, ist der Favoritenkreis nicht einfach zu überblicken. Die Konkurrenz ist groß. Einen Hinweis darauf, wer die größte Chance auf den Aufstieg haben könnte, liefert die Marktwert-Tabelle. Welche Klubs der 2. Bundesliga die wertvollsten Kader haben und wie viel die Spieler des Karlsruher SC wert sind, erfahren Sie hier.
Karlsruher SC: Wie wertvoll ist der KSC-Kader?
Der Karlsruher SC startete mit einem Kader in die Saison 2025/26, dessen Marktwert in der 2. Bundesliga im unteren Mittelfeld einzuordnen ist. Der Gesamtmarktwert betrug zum Saisonstart 20,98 Millionen Euro, wie aus Daten von transfermarkt.de hervorgeht. Seitdem ist er leicht gesunken.
Shootingstar Louey Ben Farhat ist aktuell der wertvollste Spieler im Kader der Karlsruher. Der Marktwert des 19-Jährigen wird bei transfermarkt.de mit drei Millionen Euro angegeben. Der durchschnittliche Marktwert der KSC-Spieler liegt bei 836.000 Euro.
Wertvollste Kader der 2. Bundesliga: Dieser Klub ist vorn
Der teuerste Kader der 2. Bundesliga ist mehr als doppelt so viel wert wie der KSC-Kader. Holstein Kiel kam laut transfermarkt.de vor der Saison auf einen Gesamtmarktwert von 45,68 Millionen Euro. Nach dem Saisonstart wurden die Störche allerdings überholt, mittlerweile ist der Kader von Hertha BSC (41,48 Millionen Euro) der wertvollste der 2. Bundesliga. Der Kaderwert der Kieler ist auf knapp über 40 Millionen Euro gesunken.
Die niedrigsten Gesamtmarktwerte weisen die Aufsteiger Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld auf. Sie kommen auf Werte von etwas mehr als zehn beziehungsweise elf Millionen Euro. Die Unterschiede beim Marktwert sind in der 2. Bundesliga folglich gewaltig.
Marktwert-Tabelle der 2. Bundesliga 2025/26
Als Aufstiegsfavoriten wurden in einem Bericht auf der offiziellen Website der 2. Bundesliga Hertha BSC, Holstein Kiel, der FC Schalke 04, der VfL Bochum, der 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf genannt. Diese Teams liegen auch in der Marktwert-Tabelle weit vorn, wie bei transfermarkt.de nachzusehen ist. Lediglich der 1. FC Kaiserslautern ist in dieser „nur“ im Mittelfeld zu finden. Zudem steht Hannover 95 auf Rang fünf, wird aber nicht als einer der Aufstiegsfavoriten genannt.
Die Aufsteiger Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld müssten direkt wieder in die 3. Liga absteigen, wenn die Marktwert-Tabelle entscheidend wäre. Preußen Münster müsste in der Relegation um den Klassenerhalt bangen. Die komplette Tabelle im Überblick. Die Daten stammen von transfermarkt.de.
|Verein
|Marktwert des Kaders
|Durchschnitts-Marktwert der Spieler
|Kader-Marktwert zum Saisonstart
|Hertha BSC
|41,48 Mio. Euro
|1,38 Mio. Euro
|36,50 Mio. Euro
|Holstein Kiel
|40,58 Mio. Euro
|1,23 Mio. Euro
|45,68 Mio. Euro
|VfL Bochum
|35,50 Mio. Euro
|1,22 Mio. Euro
|35,30 Mio. Euro
|FC Schalke 04
|34,40 Mio. Euro
|983.000 Euro
|32,95 Mio. Euro
|Hannover 96
|33,20 Mio. Euro
|1,07 Mio. Euro
|30,50 Mio. Euro
|Fortuna Düsseldorf
|31,20 Mio. Euro
|1,08 Mio. Euro
|27,90 Mio. Euro
|Darmstadt 98
|29,40 Mio. Euro
|980.000 Euro
|26,30 Mio. Euro
|1. FC Nürnberg
|27,55 Mio. Euro
|889.000 Euro
|27,55 Mio. Euro
|SC Paderborn
|27,30 Mio. Euro
|975.000 Euro
|27,75 Mio. Euro
|1. FC Magdeburg
|24,53 Mio. Euro
|743.000 Euro
|23,03 Mio. Euro
|1. FC Kaiserslautern
|24,53 Mio. Euro
|818.000 Euro
|21,93 Mio. Euro
|Karlsruher SC
|20,08 Mio. Euro
|836.000 Euro
|20,98 Mio. Euro
|Greuther Fürth
|19,13 Mio. Euro
|683.000 Euro
|19,38 Mio. Euro
|SV Elversberg
|18,48 Mio. Euro
|660.000 Euro
|17,48 Mio. Euro
|Eintracht Braunschweig
|17,85 Mio. Euro
|661.000 Euro
|14,15 Mio. Euro
|Preußen Münster
|15,43 Mio. Euro
|532.000 Euro
|12,73 Mio. Euro
|Arminia Bielefeld
|11,60 Mio. Euro
|446.000 Euro
|11,10 Mio. Euro
|Dynamo Dresden
|10,43 Mio. Euro
|401.000 Euro
|11,15 Mio. Euro
Übrigens: Auch die Tabellen rund um den Zuschauerschnitt in der 2. Bundesliga und das Alter der Zweitligamannschaften sind interessant.
Marktwerte bringen zu Beginn einer Runde keine Punkte und schließen keine Tore siehe Hertha (1Punkt) bzw. Kiel (0 Punkte) vs Bielefeld (6 Punkte). Da lohnt sich eher ein erneuter Vergleich z.B. in der Winterpause wenn die Marktwerte erneut angepasst werden! Dann wird sich auch bei uns wenn z.B. ein Ben Farhat weiter so performt noch einiges nach oben tun. Spannend wäre auch mal ein Bericht über die Kadergröße und das Durchschnittsalter der einzelnen Clubs. Mann kann damit aber auch noch warten bis nach dem Deadline day -ansonsten sieht es ja für uns Karlsruher zumindest von der Kadergröße aktuell recht düster aus!
Gefährlich düster. Besonders auch bei einem Management, das die schnelle Mark vor der strategischen Kaderentwicklung sieht.
