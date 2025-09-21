Wertvollste Mannschaften der 2. Bundesliga: Hier landet der Karlsruher SC

In der 2. Bundesliga befinden sich zahlreiche Vereine mit hohen Ambitionen, deren Fans von einer Rückkehr in die Bundesliga träumen. Viele von ihnen sind Traditionsklubs, die auf Deutsche Meisterschaften und historische Abende in der Champions League zurückblicken. Da diese Vereine alles auf eine Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus anlegen, ist der Favoritenkreis nicht einfach zu überblicken. Die Konkurrenz ist groß. Einen Hinweis darauf, wer die größte Chance auf den Aufstieg haben könnte, liefert die Marktwert-Tabelle. Welche Klubs der 2. Bundesliga die wertvollsten Kader haben und wie viel die Spieler des Karlsruher SC wert sind, erfahren Sie hier.

Karlsruher SC: Wie wertvoll ist der KSC-Kader?

Der Karlsruher SC startete mit einem Kader in die Saison 2025/26, dessen Marktwert in der 2. Bundesliga im unteren Mittelfeld einzuordnen ist. Der Gesamtmarktwert betrug zum Saisonstart 20,98 Millionen Euro, wie aus Daten von transfermarkt.de hervorgeht. Seitdem ist er leicht gesunken.

Shootingstar Louey Ben Farhat ist aktuell der wertvollste Spieler im Kader der Karlsruher. Der Marktwert des 19-Jährigen wird bei transfermarkt.de mit drei Millionen Euro angegeben. Der durchschnittliche Marktwert der KSC-Spieler liegt bei 836.000 Euro.

Wertvollste Kader der 2. Bundesliga: Dieser Klub ist vorn

Der teuerste Kader der 2. Bundesliga ist mehr als doppelt so viel wert wie der KSC-Kader. Holstein Kiel kam laut transfermarkt.de vor der Saison auf einen Gesamtmarktwert von 45,68 Millionen Euro. Nach dem Saisonstart wurden die Störche allerdings überholt, mittlerweile ist der Kader von Hertha BSC (41,48 Millionen Euro) der wertvollste der 2. Bundesliga. Der Kaderwert der Kieler ist auf knapp über 40 Millionen Euro gesunken.

Die niedrigsten Gesamtmarktwerte weisen die Aufsteiger Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld auf. Sie kommen auf Werte von etwas mehr als zehn beziehungsweise elf Millionen Euro. Die Unterschiede beim Marktwert sind in der 2. Bundesliga folglich gewaltig.

Marktwert-Tabelle der 2. Bundesliga 2025/26

Als Aufstiegsfavoriten wurden in einem Bericht auf der offiziellen Website der 2. Bundesliga Hertha BSC, Holstein Kiel, der FC Schalke 04, der VfL Bochum, der 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf genannt. Diese Teams liegen auch in der Marktwert-Tabelle weit vorn, wie bei transfermarkt.de nachzusehen ist. Lediglich der 1. FC Kaiserslautern ist in dieser „nur“ im Mittelfeld zu finden. Zudem steht Hannover 95 auf Rang fünf, wird aber nicht als einer der Aufstiegsfavoriten genannt.

Die Aufsteiger Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld müssten direkt wieder in die 3. Liga absteigen, wenn die Marktwert-Tabelle entscheidend wäre. Preußen Münster müsste in der Relegation um den Klassenerhalt bangen. Die komplette Tabelle im Überblick. Die Daten stammen von transfermarkt.de.

Verein Marktwert des Kaders Durchschnitts-Marktwert der Spieler Kader-Marktwert zum Saisonstart Hertha BSC 41,48 Mio. Euro 1,38 Mio. Euro 36,50 Mio. Euro Holstein Kiel 40,58 Mio. Euro 1,23 Mio. Euro 45,68 Mio. Euro VfL Bochum 35,50 Mio. Euro 1,22 Mio. Euro 35,30 Mio. Euro FC Schalke 04 34,40 Mio. Euro 983.000 Euro 32,95 Mio. Euro Hannover 96 33,20 Mio. Euro 1,07 Mio. Euro 30,50 Mio. Euro Fortuna Düsseldorf 31,20 Mio. Euro 1,08 Mio. Euro 27,90 Mio. Euro Darmstadt 98 29,40 Mio. Euro 980.000 Euro 26,30 Mio. Euro 1. FC Nürnberg 27,55 Mio. Euro 889.000 Euro 27,55 Mio. Euro SC Paderborn 27,30 Mio. Euro 975.000 Euro 27,75 Mio. Euro 1. FC Magdeburg 24,53 Mio. Euro 743.000 Euro 23,03 Mio. Euro 1. FC Kaiserslautern 24,53 Mio. Euro 818.000 Euro 21,93 Mio. Euro Karlsruher SC 20,08 Mio. Euro 836.000 Euro 20,98 Mio. Euro Greuther Fürth 19,13 Mio. Euro 683.000 Euro 19,38 Mio. Euro SV Elversberg 18,48 Mio. Euro 660.000 Euro 17,48 Mio. Euro Eintracht Braunschweig 17,85 Mio. Euro 661.000 Euro 14,15 Mio. Euro Preußen Münster 15,43 Mio. Euro 532.000 Euro 12,73 Mio. Euro Arminia Bielefeld 11,60 Mio. Euro 446.000 Euro 11,10 Mio. Euro Dynamo Dresden 10,43 Mio. Euro 401.000 Euro 11,15 Mio. Euro

Übrigens: Auch die Tabellen rund um den Zuschauerschnitt in der 2. Bundesliga und das Alter der Zweitligamannschaften sind interessant.