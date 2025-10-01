Logo ka-news.de
Tragischer Vorfall im Wildpark in Karlsruhe: 59-Jähriger stirbt nach Sturz im Stadion

Karlsruhe

KSC-Zuschauer stirbt nach Sturz am Wildpark-Stadion

Ein 59-jähriger Mann ist nach einem Sturz im BBBank Wildpark in Karlsruhe verstorben. Der Mann hatte zuvor das Match zwischen dem KSC und dem 1. FC Magdeburg besucht.
Von Verena Müller-Witt
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

    Ein 59-jähriger Zuschauer ist drei Tage nach einem Sturz auf dem Gelände des BBBank Wildparks in Karlsruhe an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Das teilte der Verein am Dienstagabend auf seiner Homepage mit.

    KSC: Mann stürzt am Wildpark-Stadion

    Der Mann sei am Samstag, 27. September, nach der Zweitliga-Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg im Außenbereich des Stadions gestürzt. Laut Polizei stand er unter Alkoholeinfluss, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.

    „Der KSC spricht sein herzliches Beileid aus. Die Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen“, heißt es weiter.

