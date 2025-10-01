KSC-Zuschauer stirbt nach Sturz am Wildpark-Stadion

Ein 59-jähriger Zuschauer ist drei Tage nach einem Sturz auf dem Gelände des BBBank Wildparks in Karlsruhe an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Das teilte der Verein am Dienstagabend auf seiner Homepage mit.

KSC: Mann stürzt am Wildpark-Stadion

Der Mann sei am Samstag, 27. September, nach der Zweitliga-Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg im Außenbereich des Stadions gestürzt. Laut Polizei stand er unter Alkoholeinfluss, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.

„Der KSC spricht sein herzliches Beileid aus. Die Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen“, heißt es weiter.