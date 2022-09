Karlsruhe vor 1 Stunde

KSC vor "50:50-Spiel" gegen Eintracht Braunschweig: "Wollen das Pendel wieder in unsere Richtung ausschlagen lassen"

Der Karlsruher SC tritt bereits am Freitagabend auswärts gegen Eintracht Braunschweig an. Nach zwei Partien gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel, die jeweils ohne Sieg endeten, möchte man im Wildpark alles daran setzen, das Pendel wieder in die richtige Richtung ausschlagen zu lassen, wie Christian Eichner auf der Pressekonferenz am Donnerstag erklärte.