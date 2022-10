Sandhausen vor 2 Stunden

KSC-Profi Franke: "Irgendeinen Dummen muss es immer geben"

Innenverteidiger Marcel Franke vom Karlsruher SC hat sich nach seinem Fehlschuss im DFB-Pokal-Krimi im ersten Spiel nach seiner Stammzellenspende selbstkritisch geäußert. "Am Ende war es ein Scheiß-Elfmeter von mir", bilanzierte er. Beim Ausscheiden des KSC am Mittwochabend in der zweiten Runde beim SV Sandhausen hatte der 29-Jährige den entscheidenden Elfmeter verschossen.