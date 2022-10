"Ich habe mich während meiner Zeit in Fürth typisieren lassen. Vor drei Monaten kam dann ein Anruf, dass ich im engeren Kreis für eine potenzielle Stammzellenspende bin", erklärt Marcel Franke auf der Website des KSC.

"Es ist ein gutes Gefühl, jemandem das Leben retten zu können"

Eine Blutprobe brachte Gewissheit und Franke ging mit seinem Spendenwunsch auf Oliver Kreuzer und das Trainerteam zu. "Die Wahrscheinlichkeit war eigentlich sehr gering, dass ich der passende Spender bin. Aber drei Wochen später kam der Anruf, dass ich doch perfekt übereinstimme. Es war uns allen klar, dass wir das auf jeden Fall machen. Es ist ein gutes Gefühl, jemandem hoffentlich das Leben retten zu können. Da verzichte ich selbstverständlich auch mal auf ein Spiel", so Franke.

Seit Anfang dieser Woche würde Franke laut KSC nur eingeschränkt trainieren und seine Spende am Donnerstag abgeben. Wie lang Eichner auf seinen Verteidiger verzichten muss, steht noch nicht fest, allerdings möchte der 29-Jährige "Anfang nächster Woche wieder mittrainieren."

Franke war im Sommer ablösefrei von Hannover 96 in den Wildpark gewechselt und hatte sich schnell als Stammspieler in der Innenverteidigung etabliert. Seit der Ankunft von Stephan Ambrosius vom Hamburger SV hatten beide das Abwehrzentrum des KSC bekleidet und so die Defensiv zuletzt deutlich stabilisiert. Gegen Darmstadt muss Eichner seine Innenverteidigung seit mehreren Wochen erstmals wieder umbauen.