Karlsruhe vor 1 Stunde

KSC kann Siegesserie gegen Hansa Rostock fortsetzen -Trainer Eichner: "Der Sieg tut uns sehr, sehr gut"

Der Höhenflug des KSC hält an. Die Badener besiegten den FC Hansa Rostock mit 2:0, brachten den dritten Sieg in Serie in trockene Tücher. Dadurch blieben die Karlsruher zudem in der vierten Partie in Folge ohne Niederlage. Ganz wichtig: Die Null stand erneut, wieder blieb das Team ohne Gegentor.