Also: es ist richtig Druck auf dem Kessel, wenn der KSC am Sonntag den Erstligaabsteiger Bielefeld im Wildpark empfängt. "Wir verspüren keinen zusätzlichen Druck", sagt dazu KSC Coach Christian Eichner, der Ruhe und Souveränität ausstrahlt. Wohl auch, weil er sicher die Statistik der KSC Heimspiele gegen das Team aus Ostwestfalen kennt.

Christian Eichner (KSC Trainer) beim Einmarsch ins Stadion bei einem Spiel gegen Bielefeld (Archivbild) | Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Die Heimbilanz der Badener gegen Bielefeld in den letzten 14 Spielen ist positiv. Fünf Siege und sechs Unentschieden, Tordifferenz – 22 zu 16 pro KSC. Der letzte Auswärtssieg der Westfalen im Wildpark ist lange, lange her - es war 2009.

Arminen in der Schlussphase gefährlich

Allerdings war das häufigstes Resultat bei KSC Heimspielen gegen Bielefeld - ein 0:1. Drei Spiele endeten so… Aber: Der KSC hat keines seiner letzten sechs Heimspiele verloren, blieb zuletzt sechsmal gegen Bielefeld ohne Niederlage. Die Gäste sind besonders in der Schlussphase der Spiele torgefährlich, erzielen über 20 Prozent ihrer Treffer in der Schlussviertelstunde. Besondere Beachtung müssen die Badener Robin Hack schenken.

Der Ex-KSC Spieler, der Offensivspieler wurde im Wildpark ausgebildet, traf neunmal für die Arminen. Das wird kein Job für Marcel Frank, denn der KSC Abwehrchef fehlt gesperrt. Auch den Arminen fehlt ein Top-Verteidiger: Gui Ramos. Der "Einwurf-König" muss nach der fünften Gelben in Karlsruhe zuschauen.

Marcel Franke ist zum Rückrundenauftakt gelbgesperrt. | Bild: Mia

Die Wildparkprofis haben in den letzten fünf Spielen immer ein Gegentor kassiert . Aber – die Badener haben in den letzten fünf Partien auch immer getroffen. Der KSC trifft im Schnitt gegen Bielefeld zweimal, Bielefeld bringt es auf 1,6 Treffer. Beide Teams spielten zuletzt unentschieden. Bielefeld hat mit Uwe Koschinat bereits Trainer Nummer drei in dieser Spielrunde. Unter Koschinat ist die Arminia ungeschlagen.

Mit dem aktuellen Coach wurden in vier Begegnungen acht Punkte - nach zwei Siegen und zwei Unentschieden – eingefahren. Dennoch läuten beim KSC Gegner noch immer die Alarmglocken Sturm. Rang 14 mit mageren 29 Zählern ist alles andere als beruhigend. Der Absteiger aus der ersten Bundesliga konnte bisher den Erwartungen nicht gerecht werden.