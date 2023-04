In Düsseldorf war das Team von Trainer Torsten Lieberknecht besser. Dennoch hat der SV Darmstadt bei der Fortuna 0:1 verloren. "Weil wir die Chancen, die vielen die wir hatten, nicht genutzt haben", so das bittere Fazit von Lieberknecht.

Statistik spricht für den KSC

Die Bilanz der Torschüsse dieser Partie: 20 zu sechs Torschüsse pro Hessen, pro Gästeteam. Mit diesem Negativerlebnis und mit einer miserablen Statistik in Spielen gegen den KSC im Gepäck müssen die "Lilien" gegen den Karlsruher SC antreten.

Die Statistik spricht eindeutig für den KSC. In den vergangenen sieben Begegnungen verlor die Badener nie bei den Südhessen. In Darmstadt gab es in diesem Zeitraum vier KSC-Siege und drei Unentschieden. In der vergangenen Saison spielten die Badener bei den Lilien 2:2.

Bild: Mia

Die Lieberknecht-Elf ist enorm heimstark. Keines der letzten 21 Heimspiele wurde verloren. Zudem erzielten die Hessen in jeder Heimpartie mindestens einen Treffer. Der KSC hat in den letzten sieben Spielen immer mindestens ein Gegentor hinnehmen müssen. Dennoch ist der KSC seit vier Spielen ohne Niederlage.

Während die Blau Weißen rund ein Viertel ihrer Treffer in der Anfangsviertelstunde erzielen, treffen die Darmstädter genauso häufig in den letzten 15 Spielminuten. Schaffen es die Darmstädter in einer Heimpartie mit 1:0 in Führung zu gehen werden fast 80 Prozent dieser Begegnungen gewonnen. Und: Liegen die Fächerstädter auswärts mit 0:1 hinten, konnten sie in dieser Spielrunde noch keine Begegnung gewinnen.

Lilien gegen KSC: Tore garantiert

Tore sind bei dem Aufeinandertreffen dieser Clubs garantiert, denn im Schnitt fallen 3,6 Treffer, wenn der SV98 gegen den KSC antritt. Auch das wird dafür sorgen, dass das Merck-Stadion am Böllenfalltor, das 16.500 Plätze hat, gegen den KSC wohl ausverkauft sein wird.

Bild: Mia

Mit Matthias Bader und Marvin Mehlem gehören zwei Akteure zu den Leistungsträgern bei den Darmstädtern, die im Wildpark ausgebildet wurden. Mehlem ist der Spielgestalter der Hessen, Bader verteidigt rechts in der Abwehrkette oder agiert im rechten Mittelfeld.

KSC-Kapitän Jerome Gondorf hat eine - sehr erfolgreiche - Vergangenheit in Darmstadt, spielte mit dem Club gar in der ersten Bundesliga. Apropos Gondorf: Der gebürtige Karlsruher gehört zu den laufstärksten Profis in Liga zwei, spulte schon 303,30 Kilometer ab. Heißt - trotz einer Spielsperre - Rang sieben im Liga-Ranking.

KSC läuft mehr als Darmstadt

Rang zwei in dieser Tabelle hat Marvin Wanitzek inne. Er brachte es pro Partie im Schnitt auf 11,532 Kilometer, lief insgesamt 320,70 Kilometer. Bester Darmstädter auf diesem Terrain: Marvin Mehlem mit 285,054 Kilometer Gesamtleistung, entspricht 11,29 Kilometern pro Partie, reicht für Position 16.

Mit 3209,18 Kilometern wird der KSC da auf Position sechs geführt, Darmstadt reicht es mit 3136,37 Kilometern zu Rang 16… In der realen Tabelle ist Darmstadt - Tabellenführer.