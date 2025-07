Teurer Stadionbesuch: KSC erhöht Preise für Bier und Bratwurst

Für den Karlsruher SC startet der Saisonauftakt am Samstag, 2. August, mit einem Heimspiel gegen Preußen Münster. Die Vorfreude auf die neue Saison wird durch weniger erfreuliche Neuigkeiten getrübt: Der Stadionbesuch wird künftig deutlich teurer. Im Vergleich zur Vorsaison hat der KSC die Ticketpreise um 2,2 Prozent angehoben. Und damit nicht genug: Auch für Speisen und Getränke müssen Besucher in der neuen Saison tiefer in die Tasche greifen.

Personalkosten und Inflation lassen Preise auch im Stadion steigen

„Zum Start der Saison 2025/26 ist der KSC leider dazu gezwungen, die Preise an den Stadionkiosken im BBBank Wildpark anzupassen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins vom 24. Juli. Nachdem die Preise in den letzten beiden Jahren gleich geblieben waren, sei man nun zur Preiserhöhung gezwungen.

„Aufgrund gestiegener Personalkosten sowie den inflationsbedingt gestiegenen Produktions- und Bezugskosten muss der KSC im Stadioncatering diesen Schritt gehen“, begründet der Verein den Preisanstieg.

Wie hoch die Preiserhöhung ausfallen wird, lässt der KSC noch offen

In der vergangenen Saison kostete ein Bier im Wildpark – zuzüglich Becherpfand – 5,10 Euro, eine Cola 4,90 Euro. Für eine Portion Pommes zahlten Besucher 3,40 Euro, die Stadionwurst im Brötchen schlug mit 4,10 Euro zu Buche. Wie stark die Preise zum Heimspiel am Samstag steigen werden, hat der KSC bislang nicht bekannt gegeben.