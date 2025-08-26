Ex-Sportchef Oliver Kreuzer echauffiert sich erneut über seine Freistellung beim KSC

Am 1. April 2023 erfuhr Kreuzer auf dem Weg zu einer Scouting-Tour per Mail von seiner Abberufung. „Ich wäre fast gegen die Leitplanke gefahren“, so der 57-Jährige gegenüber Sport1. „Es gab kein Gespräch, keine Begründung. Zwei Tage später kam ein Anruf, dass ich auch freigestellt bin. Danach habe ich nie wieder etwas vom Verein gehört.“

Nach Informationen von ka-news soll Vereinsvertreter Martin Müller Kreuzer ihn damals vorab über die Entscheidung informiert haben.

„schmerzhafter Abschied“

Kreuzer spricht nun von einem „schmerzhaften Abschied“: „Der KSC ist mein Heimatverein. Ich habe dort sieben Jahre gespielt, war zweimal Sportchef und habe den Stadionneubau mitgestaltet. Und dann kam dieses plötzliche Aus.“ Auch die Verpflichtung von Trainer Christian Eichner schreibt er sich selbst zu.

KSC entließ Kreuzer wegen einer „Neuausrichtung im sportlichen Bereich“

Der Klub hatte seine Entscheidung damals mit einer „Neuausrichtung im sportlichen Bereich“ begründet. Kritiker warfen Kreuzer indes eine unglückliche Transferpolitik vor: Leistungsträger wie Hofmann, Prömel oder Valentini gingen ablösefrei, zahlreiche Neuverpflichtungen floppten.