Es wird weihnachtlich in Karlsruhe! Nicht nur der Aufbau des Christkindlesmarkt und der Eiszeit in der Innenstadt sind Vorboten von Weihnachten, nein auch der Karlsruher SC trägt zur Weihnachtsstimmung in der Fächerstadt bei.

Ticktes für das diesjährige Stadionsingen beim KSC kosten drei Euro. | Bild: KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH

Denn wir schon im vergangenen Jahr laden der KSC, die Stadt Karlsruhe, die christlichen Kirchen und die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) zum Weihnachtssingen in den BBBank Wildpark ein. Statt Sabine Wittwer mit "KSC olé olé" hallen dann Klassiker wie "Oh Tannenbaum" oder "Ihr Kinderlein kommet" durch das weite Rund.

Das Weihnachtssingen beim KSC steigt am 22. Dezember um 18 Uhr. Tickets sind für drei Euro im Online-Ticketshop des KSC zu erwerben, Kinder bis 6 Jahre dürfen kostenlos rein. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Kinderhospizdienst in und um Karlsruhe zugute.