Rückblick: Es ist der 12. November 2022. Der 17. Spieltag der aktuellen Zweiligasaison. Der Karlsruher SC und der FC St. Pauli trennen sich nach einem wilden Spiel im BBBank Wildpark 4:4. Danach verabschiedet sich der Ligabetrieb in eine lange Winterpause, die Winter-WM in Katar findet statt.

St. Pauli könnte alten KSC-Rekord brechen

Mittlerweile liegen WM und das Spiel der Badener gegen die Kiezkicker mehrere Monate zurück. Dennoch hat das Spiel der Ligakonkurrenten im November aufgrund der aktuellen Entwicklung beim FCSP eine ganz besondere Bedeutung: Es ist das bisher letzte Spiel welches die Hamburger nicht gewannen. Mit Start der Rückrunde startete der FC St. Pauli eine unfassbare Serie von zehn Siegen am Stück.

Heidenheims Tim Kleindienst (3.v.r) steigt gegen St. Paulis Jackson Irvine (2.v.r) zum Kopfball hoch. | Bild: Christoph Schmidt/dpa

Von Spieltag 18 bis 27 sahen die Ergebnisse der Hamburger so aus:

18. Spieltag: 1:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg

19. Spieltag: 2:0-Sieg gegen Hannover 96

20. Spieltag: 1:0-Sieg gegen den 1.FC Kaiserslautern

21. Spieltag: 2:1-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg

22. Spieltag: 1:0-Sieg gegen Hansa Rostock

23. Spieltag: 2:1-Sieg gegen den SC Paderborn

24. Spieltag: 2:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth

25. Spieltag: 5:0-Sieg gegen den SV Sandhausen

26. Spieltag: 1:0-Sieg gegen Jahn Regensburg

27. Spieltag: 1:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim

Der Lohn für die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler - der während der Winterpause Timo Schultz ablöste - ist der Sprung von Rang 15 (nach Spieltag 17) auf Rang vier der Tabelle, der Titel der besten Rückrundenmannschaft und statt Abstiegskampf finden sich die Kiezkicker plötzlich im Aufstiegsrennen wieder. Vier Punkte liegt man hinter Heidenheim auf Rang drei, sechs sind es zum Stadtrivalen HSV auf Platz zwei. Das Hamburger Stadtderby steht für den 21. April auf dem Spielplan.

KSC steigt am Ende der Rekordserie auf

Und: Mit dem Sieg gegen Heidenheim stellten die Paulianer einen 36 Jahre alten Rekord ein. Gehalten von: dem Karlsruher SC. Der schaffte es nämlich in einer ähnlichen Phase auch zehn Sieg am Stück im Unterhaus einzufahren und war bis zum vergangenen Wochenende alleiniger Rekordhalter. Jetzt teilen sich Hamburger und Badener den Platz an der Sonne.

Bild: Mia

Erst ein 2:2 gegen Alemannia Aachen beendete den KSC-Lauf der vom 19. bis zum 29. Spieltag der Saison 1986/87 ging. Der KSC stieg damals als Tabellenzweiter am Ende in die Bundesliga auf. Ein Punkt vor dem FC St. Pauli der dann in der Relegation scheiterte.

Mit dem Sieg gegen Aufstiegsaspirant Heidenheim hat der St. Pauli den Rekord eingestellt und könnte mit einem weiteren Dreier am kommenden Wochenende gegen Eintracht Braunschweig alleiniger Rekordhalter für die längste Siegesserie in der 2. Bundesliga werden.Sollte die Elf von Fabian Hürzeler das Kunststück vollbringen gar die nächsten sechs Spiele zu gewinnen, läge es am 34. Spieltag am KSC ob der neue Rekordhalter 16 oder 17 Spiele am Stück gewinnen konnte.