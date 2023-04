Mit der Fertigstellung des neuen BBBank Wildparks im kommenden Sommer endet für den Karlsruher SC der mehrjährige Veränderungsprozess und geht in einen Weiterentwicklungsprozess über, heißt es in einer Pressemitteilung des KSC.

Karlsruhe 14 Spieler vor dem Absprung: Vor KSC-Sportchef Oliver Kreuzer liegt eine Menge Arbeit Das könnte Sie auch interessieren

Im Vorfeld zu diesem wichtigen Meilenstein wurden nochmals alle für den Profifußball relevanten Handlungsfelder intensiv analysiert. Insbesondere wurden hierbei die durch die nahende Stadionfertigstellung gegebenen Rahmenbedingungen und die daraus resultierenden Möglichkeiten berücksichtigt.

"Einnahmen sollen generiert werden"

Bei der Analyse des Handlungsfelds Sport wurde festgestellt, "dass eine dauerhafte wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens KSC in Zukunft nur dann möglich ist, wenn durch das Erreichen von sportlichen Zielen auch die entsprechenden direkt vom Sport beeinflussten Einnahmen generiert werden", so die weitere Nachricht.

Karlsruhe Rolf Dohmen über das Ende des KSC-Sportkomitees: "Wir wurden kein einziges Mal gefragt" Das könnte Sie auch interessieren

Im Wesentlichen gehe es hierbei um die Einnahme von TV-Geldern sowie von Transfererlösen. In beiden Einnahmefeldern bewegt sich der KSC seit längerer Zeit weit unter dem Durchschnitt der 2. Bundesliga.

Wert des Kaders und TV-Einnahmen sollen dauerhaft erhöht werden

Ziel der strategischen Neuausrichtung sei es, die personelle Besetzung im Bereich Sport darauf auszurichten, den Wert des Kaders sowie die Wahrscheinlichkeit des sportlichen Erfolgs dauerhaft zu erhöhen. In Folge sollen die dringend benötigten Mehreinnahmen aus TV-Geldern und Transfererlösen entstehen und sportliche Ziele erreicht werden.

Holger Siegmund-Schultze, Beiratsvorsitzender der KSC GmbH & Co. KGaA (Archivbild). | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

"Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Oliver Kreuzer für die geleistete Arbeit als Geschäftsführer! Auf Basis der umfangreichen Analysen in den letzten Monaten haben wir uns für eine strategische Neuausrichtung des sportlichen Bereichs entschieden, um auch in diesem Handlungsfeld sowohl sportlich, aber insbesondere auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein." so Holger Siegmund-Schultze,

Um die personelle Neubesetzung des Bereichs Sports schnellstmöglich umzusetzen, wurde bereits ein geordneter Prozess gestartet.