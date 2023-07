"Der Eidgenosse kam zur Vorbereitung der abgelaufenen Saison in die Fächerstadt und absolvierte insgesamt 30 Einsätze. Im KSC-Trikot erzielte Simone fünf Treffer und bereitete vier weitere vor. Nun kehrt der 30-Jährige in die Challenge League zurück, aus der er im Sommer 2022 zu uns nach Karlsruhe wechselte", schreibt der KSC in einer Mitteilung an die Presse.

Wie von ka-news.de vermutet, wird Rapp künftig für den zweifachen Schweizer Meister Neuchâtel Xamax spielen. Dort trainiert seit April 2023 der ehemalige Bielefeld-Coach Uli Forte das Team.