Endet die Zeit von Stürmer Simone Rapp beim Karlsruher SC nach nur einer Saison schon wieder? Offenbar plant der 1,93 Meter große Schweizer den Wildpark zu verlassen und in seine Heimat zurückzukehren, dies berichten die "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN).

Rapp trainiert alleine

Rapp absolvierte nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Österreich am Donnerstag, 14. Juli, alleine einen Waldlauf, während seine Mannschaftskollegen auf dem Platz trainierten. Auch nach Ende seines Laufes stieg der Stürmer nicht ins Mannschaftstraining mit ein.

KSC-Trainingsauftakt 2023/2024 Simone Rapp und Christian Eichner | Bild: Mia

"Wir möchten nicht, dass kurz vor einem möglichen Wechsel auf dem Platz noch etwas passiert. Die Erfahrung aus der Vergangenheit hat uns aufgezeigt, dass so etwas dann passiert, wenn das für den Spieler nicht gut wäre. Das wird sich aber kurzfristig klären", wird KSC-Cheftrainer Christian Eichner von den BNN zitiert.

Schon im Trainingslager in Neukirchen hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass Rapp nicht mehr lange im KSC-Dress spielen könnte. So kam er bei den Testkicks gegen den zypriotischen Aufsteiger AEZ Zakakiou und bei der 0:3-Niederlage gegen Viktoria Pilsen nicht zum Einsatz.

Rapp beim KSC: Fünf Tore, vier Vorlagen

Der Eidgenosse kam im vergangenen Sommer vom FC Vaduz zum KSC und sollte den nach Bochum abgewanderten Philipp Hofmann ersetzten. Die großen Fußstapfe konnte Rapp aber nie erfüllen - er kam nie über die Joker-Rolle hinaus.

Test KSC Türkgücü SImone Rapp | Bild: Mia

In der abgelaufenen Saison stand er für die Eichner-Elf in 30 Spielen auf dem Platz - kam dabei aber stets von der Bank. Drei Tore in der Liga (Sandhausen, Kiel und Bielefeld) sowie ein Doppelpack gegen die unterklassige TSG Neustrelitz in der ersten Runde des DFB-Pokals stehen im Arbeitsnachweis des 30-Jährigen. Hinzu kommen insgesamt vier Vorlagen.