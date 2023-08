Laut Pressemitteilung des Karlsruher SC (KSC) wird Sebastian Freis damit zukünftig eng mit den bereits bestehenden Bereichsleitern Michael Bischof (Entwicklung, Scouting und Analyse) sowie Edmund Becker (aKAdemie) zusammenarbeiten.

Fußballerischer Werdegang von Sebastian Freis

Der gebürtige Karlsruher schnürte seine Fußballschuhe erstmals im Jahr 2000 im Nachwuchsbereich des KSC, bevor er vier Jahre später Teil des Profikaders wurde. In seiner aktiven Karriere absolvierte er über 300 Spiele in den beiden höchsten deutschen Spielklassen. Zusätzlich zu seinem Abschluss in Sportmanagement besitzt der heute 38-Jährige die DFB-Jugend-Elite-Trainerlizenz.

Seit 2020 ist Freis für die Organisation der Scouting-Abteilung beim KSC zuständig. Im Oktober des letzten Jahres startete Freis zudem das Zertifikationsprogramm "Management im Profifußball des DFB und der DFL und wird dieses Anfang 2024 abschließen. Zuletzt war er Mitglied in der Taskforce Sport, welche die Kaderplanung, in der am Freitag endenden Sommer-Transferphase verantwortete.

"Wir freuen uns sehr, mit Sebastian Freis einen neuen Bereichsleiter Profis mit KSC-DNA gefunden zu haben. Er hat in den letzten Monaten im Rahmen der Taskforce Sport gezeigt, welches Potential in ihm steckt. Gemeinsam mit den anderen Bereichsleitern gilt es nun die Strukturen und Prozesse weiterzuentwickeln, um somit die Wahrscheinlichkeit für wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg zu erhöhen", so Michael Becker, Geschäftsführer des KSC.

Sebastian Freis erfreut über neue Position

"Im Wildpark durfte ich als junger Spieler meine ersten Erfahrungen sammeln und freue mich sehr, dass ich jetzt diese neu geschaffene und verantwortungsvolle Position beim KSC übernehmen kann. Ich bedanke mich für das von der Geschäftsführung und dem Beirat entgegengebrachte Vertrauen. Der KSC hat sich in den letzten Jahren überaus positiv entwickelt und ich werde diese Entwicklung im neuen Bereich Profis in enger Abstimmung mit allen Beteiligten vorantreiben, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen!", freut sich Sebastian Freis auf seine kommende Aufgabe.