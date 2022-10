von Michaela Anderer

Denn die MGV beinhaltet immer auch ein riesiges Zahlenwerk, welches der KSC-Vorstand vorstellte: der jährliche Jahresabschluss. Zum einen gab es den Abschlussbericht des KSC e.V., zum anderen den der Profifußballgesellschaft.

KSC hat ein positives Jahresergebnis

Der KSC e.V. hat ein positives Jahresergebnis von 221.000 Euro. "In Summe ist das sehr, sehr positiv", so KSC-Geschäftsführer Michael Becker. Insgesamt müssen sich aber die DFL und die Clubs weiterentwickeln, sagt Becker. Denn die Herausforderungen an die Clubs wachsen stetig.

Michael Becker, Geschäftsführer KSC (Archivbild). | Bild: Tim Carmele | TMC-Fotografie

Auch die KSC KGaA erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021/22 einen Überschuss - in der Höhe von 1.031.000 Euro. Begründet wurde dieser durch eine Steigerung der Werbeerlöse sowie dem Erreichen des DFB-Pokal-Viertelfinales. Auch die geringeren Einschränkungen durch Corona brachten dem KSC den Überschuss. Zum Vergleich: 2020/21 hatte der KSC ein Minus in Höhe von 5.804000 Euro.

Im Merchandising habe sich der KSC erneut gesteigert und auch in den anderen Umsatzbereichen liege der KSC über dem Schnitt im Vergleich mit anderen Vereinen, heißt es am Donnerstagabend in der Schwarzwaldhalle. Die rund 25 Millionen Euro Belastungen der KGaA dagegen seien keine Zahl, wovor man Angst haben, aber die man reduzieren müsse, so Siegmund-Schultze.

KSC plant mit Verlusten in kommender Saison

Man plane mit einem Verlust in der kommenden Saison, so Becker. Denn auch die Energiekrise, sowie die noch nicht fertiggestellte Westtribüne schwingen hier mit.

Zur Sicherung der Liquidität hatten auch zwei private Unterstützer des KSC im August 2021 erklärt, den tatsächlichen Verlust der Saison 2022/23, mindestens die negativen Salden bei der Sparkasse sowie der Volksbank bis zu einer Höhe von drei Millionen Euro auszugleichen.

"Haben große sportliche Ziele"

Mitverantwortlich für den Gewinn ist auch der Veränderungsprozess, der 2019 begonnen wurde, so Siegmund-Schultze. Aus Sicht des Präsidiums ist dieser beendet. Man habe nun die Rückstände aufgearbeitet, auch wenn man noch nicht am Ende angekommen sei.

Holger Siegmund-Schultze (Archivbild). | Bild: Tim Carmele | TMC-Fotografie

"Wir haben große sportliche Ziele", sagt KSC-Präsident Siegmund-Schultze. Diese könne man nur mit dem entsprechenden Etat erreichen. Man wolle jedoch in jedem Bereich mit dem KSC in die Bundesliga kommen, so der KSC-Präsident, Hospitality, Finanzen und sportlich. Das beginne schon bei der Jugend, der die Vision Wildpark gilt. Mit der Grenke Akademie will man unabhängig vom Geld "unwiderstehlich werden" für junge Spieler werden.